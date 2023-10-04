Главный арбитр КХЛ: «Хоккеисты в лиге стали играть чище. Это наша общая заслуга»

Главный арбитр КХЛ считает, что в лиге стали играть чище.

– Уже не первый год видим общую тенденцию в КХЛ, когда на старте сезона раздается большое количество удалений, а дальше все постепенно нормализуется. От чего это зависит? Судьи в первых матчах немного перегибают или игроки по мере продвижения чемпионата лучше адаптируются к правилам и становятся все ответственнее на льду?

– Думаю, что это больше игроки привыкают, потому что все же начинается с предсезонных турниров. На старте сезона еще много сил и эмоций, а потом приходит осознание, что в меньшинстве матчи не выигрываются. Поэтому и удалений становится меньше. Если вы посмотрите на плей-офф, то чем дальше по раундам, тем чище хоккей. Так и здесь. По началу сезона действительно год за годом происходит такая история, так уже лет 20, а дальше игроки приспосабливаются.

К тому же всегда есть методические вещи. В этом сезоне стало намного меньше такого понятия, как «пиджаки». Мы стали с этим бороться, и люди перестали обниматься и цеплять соперника и уже привыкли к правилу. Сейчас история с задержками практически сошла на нет, как и с толчками клюшкой. Хоккеисты видят и понимают, что все это карается.

– При этом сейчас практически не видим в КХЛ удалений до конца матча («5+20»). Обратил внимание, что если есть возможность, то арбитры стараются обходиться просто «пятеркой». Даже в тех моментах, где они раньше давали бы «5+20». Это общий тренд, который идет от вас и от руководства КХЛ, чтобы не удалять игроков до конца встречи?

– Это не какой-то тренд. Мы декларировали командам, менеджерам и руководителям, что только судья выбирает степень нарушения – «5» или «5+20». Есть «5+20», и они были в этом сезоне, но с чем мы столкнулись в прошлом сезоне? У нас был такой момент с ударом коленом или атакой в голову, что две минуты слишком мало, а до конца матча – слишком много.

Была пограничная история, в которой нам не хватало «пятерки». Сейчас у судей появилась такая опция, и всем стало немного полегче. Надо смотреть глубже и также понимать, что игроки – молодцы. Они перестали валяться и выпрашивать… Выпрашивать, наверное, – не самое правильное слово. Перестали всем своим видом...

– Показывать, как им больно.

– Да, что им больно и что это тянет на большой штраф. Все понимают, что есть определенная степень воздействия на игрока, после чего если судья понимает, что для него это «пятерка», то ее он и даст. Понятно, что в прошлом сезоне при выборе «2» или «5+20» судья выбирал «5+20», но сейчас с появлением «пятерки» просто по правилам стало больше именно таких штрафов.

Все-таки удаление до конца матча – очень серьезное нарушение, которое приводит и к дисциплинарным вещам. А вообще, у нас есть такая статистика: за последние семь лет количество больших штрафов – «5+20» – в лиге заметно снизилось. Хоккеисты стали играть чище. И это наша общая заслуга, как судей, так и игроков, и руководителей, – сказал Алексей Анисимов.