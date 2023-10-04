Главный арбитр КХЛ об уходе иностранных судей: «У них был хороший уровень, но они не манна небесная. Для российской школы судейства так даже лучше»

Теги судьи КХЛ Алексей Анисимов судья Чемпионат.com Хоккей

Главный арбитр КХЛ высказался об уходе иностранных судей из лиги.

– Вынужденная потеря лигой иностранных арбитров как-то повлияла на уровень судейства или молодые россияне достойно смогли их заместить?

– Ощущалось до октября прошлого года. Когда психологически готовишь людей на одно количество матчей – это одна история. Тогда арбитр понимает, что ему нужно хорошо отработать 30 матчей.

А когда ему автоматически прилетает 40-45 встреч, и среди них топовые, тогда они растут. И тот, кто смог подхватить знамя, тот и вырос. После октября ситуация выравнялась.

У иностранных арбитров был хороший уровень, но надо понимать, что они не манна небесная. Не было такого, что эти судьи были на голову выше наших. Были российские топ-судьи, были иностранцы и были наши уровнем чуть-чуть пониже. И гигантского разрыва между ними, к счастью, не было.

Если б между ними была пропасть, тогда мы бы сильнее ощутили их уход. А получилось так, что их уход способствовал переходу российских арбитров на новый уровень. И, наверное, для российской школы судейства так даже лучше, – сказал главный арбитр Фонбет Чемпионата КХЛ, член Совета директоров лиги Алексей Анисимов.

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