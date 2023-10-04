Главный арбитр КХЛ об уходе иностранных судей: «У них был хороший уровень, но они не манна небесная. Для российской школы судейства так даже лучше»

Главный арбитр КХЛ высказался об уходе иностранных судей из лиги.

– Вынужденная потеря лигой иностранных арбитров как-то повлияла на уровень судейства или молодые россияне достойно смогли их заместить?

– Ощущалось до октября прошлого года. Когда психологически готовишь людей на одно количество матчей – это одна история. Тогда арбитр понимает, что ему нужно хорошо отработать 30 матчей.

А когда ему автоматически прилетает 40-45 встреч, и среди них топовые, тогда они растут. И тот, кто смог подхватить знамя, тот и вырос. После октября ситуация выравнялась.

У иностранных арбитров был хороший уровень, но надо понимать, что они не манна небесная. Не было такого, что эти судьи были на голову выше наших. Были российские топ-судьи, были иностранцы и были наши уровнем чуть-чуть пониже. И гигантского разрыва между ними, к счастью, не было.

Если б между ними была пропасть, тогда мы бы сильнее ощутили их уход. А получилось так, что их уход способствовал переходу российских арбитров на новый уровень. И, наверное, для российской школы судейства так даже лучше, – сказал главный арбитр Фонбет Чемпионата КХЛ, член Совета директоров лиги .