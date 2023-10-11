Ларионов-младший о «Торпедо»: «Мы не смотрим на другие команды, пытаемся играть в наш хоккей, делать это красиво. Но результат для нас тоже важен»

Игорь Ларионов-младший высказался об игре «Торпедо».

– Когда смотришь хоккей нижегородцев, какие разыгрываются комбинации, как забрасываются шайбы, то приходишь к мысли: это не просто игра, а произведение искусства. Вы выросли в раздевалке «Детройта» – это похоже на стиль Русской Пятерки?

– Мы не смотрим на другие команды, а пытаемся играть в наш хоккей. Понятно, мы стараемся это делать красиво. Но для нас тоже важен результат.

Можно его получить благодаря невзрачному хоккею. А можно попробовать так сыграть, чтобы это было красиво, чтобы болельщики порадовались. Да и сами хоккеисты получают удовольствие, когда так играют.

– В мае 2020 года на сайте «Матч ТВ» вышло ваше интервью с заголовком: «Если бы мой отец стал главным тренером, то полностью навсегда поменял бы хоккей». Тогда эта фраза выглядела громко, но прошло три с половиной года, Игорь Ларионов уже работает с «Торпедо» – и мы сейчас видим, как вы правы.

– Я так сказал, потому что мой отец, даже когда не работал тренером, все равно был тренером. Это тяжело понять, но после каждого матча звонили его клиенты и он им подсказывал, как лучше сыграть. У нас проходили летние сборы, турниры. Мы в Детройте выходили против таких хоккеистов, как Дилан Ларкин, Зак Веренски, Алекс Дебринкат… Мы играли в такой же хоккей и их разрывали.

А какая у нас была команда? Ребята из юниорских лиг Канады, но мы играли в другой стиль, и все у нас получалось. И когда ты видишь такое, то понимаешь, что правильная игра сработает на любом уровне. Поэтому так и сказал. А не потому, что я хотел подчеркнуть, что у меня лучший папа, – сказал форвард « » Игорь Ларионов-младший.