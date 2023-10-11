Ларионов-младший о «Торпедо»: «Мы не смотрим на другие команды, пытаемся играть в наш хоккей, делать это красиво. Но результат для нас тоже важен»

Теги Торпедо КХЛ Матч ТВ Игорь Ларионов-младший Хоккей

Игорь Ларионов-младший высказался об игре «Торпедо».

– Когда смотришь хоккей нижегородцев, какие разыгрываются комбинации, как забрасываются шайбы, то приходишь к мысли: это не просто игра, а произведение искусства. Вы выросли в раздевалке «Детройта» – это похоже на стиль Русской Пятерки?

– Мы не смотрим на другие команды, а пытаемся играть в наш хоккей. Понятно, мы стараемся это делать красиво. Но для нас тоже важен результат.

Можно его получить благодаря невзрачному хоккею. А можно попробовать так сыграть, чтобы это было красиво, чтобы болельщики порадовались. Да и сами хоккеисты получают удовольствие, когда так играют.

– В мае 2020 года на сайте «Матч ТВ» вышло ваше интервью с заголовком: «Если бы мой отец стал главным тренером, то полностью навсегда поменял бы хоккей». Тогда эта фраза выглядела громко, но прошло три с половиной года, Игорь Ларионов уже работает с «Торпедо» – и мы сейчас видим, как вы правы.

– Я так сказал, потому что мой отец, даже когда не работал тренером, все равно был тренером. Это тяжело понять, но после каждого матча звонили его клиенты и он им подсказывал, как лучше сыграть. У нас проходили летние сборы, турниры. Мы в Детройте выходили против таких хоккеистов, как Дилан Ларкин, Зак Веренски, Алекс Дебринкат… Мы играли в такой же хоккей и их разрывали.

А какая у нас была команда? Ребята из юниорских лиг Канады, но мы играли в другой стиль, и все у нас получалось. И когда ты видишь такое, то понимаешь, что правильная игра сработает на любом уровне. Поэтому так и сказал. А не потому, что я хотел подчеркнуть, что у меня лучший папа, – сказал форвард «Торпедо» Игорь Ларионов-младший.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Нагорнов
Вот и играйте на радость зрителям! Единственная команда, которую я смотрю постоянно, но болельщиком её не являюсь!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий