Гончарук о словах Титова про то, что хоккей легче футбола: «Мы не пешком ходим по льду, нам тоже бегать надо. Еще и форма создает утяжеление»
Сергей Гончарук ответил Егору Титову на слова о том, что хоккей легче футбола.
Ранее бывший игрок «Спартака» и сборной России сказал: «В хоккее можно играть до 40, потому что на коньках – оттолкнулся, поехал. В футболе ты сам бегаешь – это намного сложнее».
– Егор Титов, легенда футбольного «Спартака», недавно высказался, что в хоккей можно играть до 40 – оттолкнулся и поехал на коньках, а в футболе надо бегать. Твоя реакция?
– Мы же не пешком ходим по льду, нам тоже бегать надо, у нас еще и форма, которая тоже создает утяжеление.
У каждого свое мнение, я буду играть по максимуму, сколько позволяет здоровье, мастерство, – сказал форвард «Торпедо».
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