Гончарук о словах Титова про то, что хоккей легче футбола: «Мы не пешком ходим по льду, нам тоже бегать надо. Еще и форма создает утяжеление»

Теги Егор Титов Торпедо премьер-лига Россия КХЛ Сергей Гончарук Хоккей

Сергей Гончарук ответил Егору Титову на слова о том, что хоккей легче футбола.

Ранее бывший игрок «Спартака» и сборной России сказал: «В хоккее можно играть до 40, потому что на коньках – оттолкнулся, поехал. В футболе ты сам бегаешь – это намного сложнее».

Егор Титов, легенда футбольного «Спартака», недавно высказался, что в хоккей можно играть до 40 – оттолкнулся и поехал на коньках, а в футболе надо бегать. Твоя реакция?

– Мы же не пешком ходим по льду, нам тоже бегать надо, у нас еще и форма, которая тоже создает утяжеление.

У каждого свое мнение, я буду играть по максимуму, сколько позволяет здоровье, мастерство, – сказал форвард «Торпедо». 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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13 комментариев

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Иван Шуткин
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А в футболе не играют до 40)
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charly_54
Ответ Nikita Shmeylin
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Ты во что играешь?
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Смари Муха
Ответ charly_54
Ты во что играешь?
Наверняка в какой-нибудь диванный вид спорта
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Александр Тараканов
Слова Титова это из оперы , чужой х й в руке всегда толще кажется .
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Nikita Shmeylin
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Артем Русанов
И там и там непросто, не стоит сравнивать разные виды спорта
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Spartakus1984
И то и то сложно-если это профессиональные команды.
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Сергей Жарковский
Сравнил тоже, интересно, сколько силовых приёмов выдержит этот мистер всезнайка?
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hef13
В футболе учиться ходить и бегать не надо, каждый игрок это умеет. А на коньках сначала научись классно кататься
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Mechel**
Холуй примитивная игра. Тут даже не о чем спорить.
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Mechel**
Холуй примитивная игра. Тут даже не о чем спорить.
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цэсемьэр
Ответ Сергей Жарковский
Сравнил тоже, интересно, сколько силовых приёмов выдержит этот мистер всезнайка?
да ладно силовые, пусть сначала челноки побегает😆
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