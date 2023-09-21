Широков про слова Титова о хоккее: «Везде тяжело, у них чуть другая работа. Много хоккеистов знаете, кто в 40 лет играет?»

Теги Егор Титов Сергей Игнашевич Роман Широков премьер-лига Россия Яромир Ягр КХЛ Хоккей

Роман Широков не согласен с мнением Егора Титова о хоккее.

Бывший капитан футбольного «Спартака» ранее заявил: «В хоккее можно играть до 40, потому что на коньках – оттолкнулся, поехал. В футболе ты сам бегаешь – это намного сложнее».

«Везде тяжело играть. В хоккее точно не легче. У них чуть другая работа. Много хоккеистов знаете, кто в 40 лет играет? Ягру за 50?

У нас Игнашевич в футбол до 42 (до 38 лет – Sports.ru) играл и что дальше? В футболе и в хоккее есть долгожители», – сказал бывший футболист «Зенита» и сборной России, а ныне гендиректор и и.о. главного тренера «Леон Сатурн» Роман Широков.

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17 комментариев

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Сергей Косомов
Хоккеистов в возрасте 40+ играет в разы больше, чем футболистов в этом возрасте.
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ygcn5c2ty9
Ягру уже 92 и ничего, всё ещё молодой-перспективный
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Собиратель хаоса
Ответ Сергей Косомов
Хоккеистов в возрасте 40+ играет в разы больше, чем футболистов в этом возрасте.
В хоккее другой ритм. Да и все равно, большинство хоккеистов завершает карьеру к 40, не сильно позже, чем в футболе. В женской фигурке или спортивной гимнастике многие перестают выступать на топ уровне уже в 16-17 лет. И это не потому, что этот вид спорта в 10 раз тяжелее футбола, а потому что там просто другие требования к спортсменам, которым те перестают соответствовать. Титов бы еще с шахматами сравнил.
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Дмитрий Пузырёв
На тренировках надо пахать, что в футболе, что в хоккее. Без тяжкого труда не выйдет ни фига, извините за мой французский... :-)
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Mbest77
Ответ Сергей Косомов
Хоккеистов в возрасте 40+ играет в разы больше, чем футболистов в этом возрасте.
В футболе среди игроков 40+, наверное, 80-90% это вратари.
В хоккее все таки играют сменами, есть время на восстановление. Там проще возрастным игрокам
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Михаил Опякин
Игнашевич переписанный что ли? 🤣
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Latenight Radio
Ответ Сергей Косомов
Хоккеистов в возрасте 40+ играет в разы больше, чем футболистов в этом возрасте.
Назови хоть одного игрока НХЛ 40+, который начнет этот сезон.
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Голуби в траве
Ответ Latenight Radio
Назови хоть одного игрока НХЛ 40+, который начнет этот сезон.
Обязательно с октября 23 го надо назвать?)
Марло, Торнтон, Хара... Буквально вчера закончили . + - сезон
+3
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memphis
Ответ Голуби в траве
Обязательно с октября 23 го надо назвать?) Марло, Торнтон, Хара... Буквально вчера закончили . + - сезон
Ну и где это "в разы", о котором в первом комменте речь идёт? Редкий хокк доигрывает до 40 лет. в НХЛ в этом сезоне таких не будет, а тех, кому 35-38 лет, сейчас примерно 40 человек на... 1500 хоккеистов лиги. Очень много, прямо "в разы")
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ягр уже завершил карьеру?
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Glukinho
почему в топе нет комментариев про одного 70-летнего хоккеиста? непорядок, ребята
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Magico!
Почему берется возраст 40 лет? Это и там и там пенсия уже.
А вот скажет возраст 35 лет - для футболиста (допустим топового, играющего в европе) - это уже явный закат, где он уезжает доигрывать в родной захолустный клуб или на заработки в катары/млс/японии.
А в хоккее - это вполне себе игровой возраст, который позволяет продолжать играть на топовом уровне в лучшей лиге мира (хоть и немного заметно послабее себя же в пиковые годы).
Расхождение лет в 4-5 где-то. То есть в 35 лет хоккеист относительно себя же молодого - это как футболист в 30-31. А хоккеист в 40 - как футболист в 35-36
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Сергей Косомов
Ответ Latenight Radio
Назови хоть одного игрока НХЛ 40+, который начнет этот сезон.
В возрасте 40 заметных игроков нет. В возрасте 38-39 есть - Овечкин, Павлевски, Перри, Джиордано, Флёри, Бёрнс.
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Голуби в траве
Ответ memphis
Ну и где это "в разы", о котором в первом комменте речь идёт? Редкий хокк доигрывает до 40 лет. в НХЛ в этом сезоне таких не будет, а тех, кому 35-38 лет, сейчас примерно 40 человек на... 1500 хоккеистов лиги. Очень много, прямо "в разы")
акцент я делал не на "разы", естественно это не ягры и горди хоу сейчас,бегать в пловах до 55. Хоть одного просил человек, получил двух на сезон 22)
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memphis
Ответ Голуби в траве
акцент я делал не на "разы", естественно это не ягры и горди хоу сейчас,бегать в пловах до 55. Хоть одного просил человек, получил двух на сезон 22)
Человек просил на этот сезон) Таких нет.
А двое за 22-ой - это лишнее доказательство тому, что игра в 40 лет большая редкость.
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Валерий Сергеевич
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Ягр уже завершил карьеру?
Нет.
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