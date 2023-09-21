Широков про слова Титова о хоккее: «Везде тяжело, у них чуть другая работа. Много хоккеистов знаете, кто в 40 лет играет?»

Роман Широков не согласен с мнением Егора Титова о хоккее.

Бывший капитан футбольного «Спартака» ранее заявил: «В хоккее можно играть до 40, потому что на коньках – оттолкнулся, поехал. В футболе ты сам бегаешь – это намного сложнее».

«Везде тяжело играть. В хоккее точно не легче. У них чуть другая работа. Много хоккеистов знаете, кто в 40 лет играет? Ягру за 50?

У нас Игнашевич в футбол до 42 (до 38 лет – Sports.ru) играл и что дальше? В футболе и в хоккее есть долгожители», – сказал бывший футболист «Зенита» и сборной России, а ныне гендиректор и и.о. главного тренера «Леон Сатурн» .

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS