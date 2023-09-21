Широков про слова Титова о хоккее: «Везде тяжело, у них чуть другая работа. Много хоккеистов знаете, кто в 40 лет играет?»
Роман Широков не согласен с мнением Егора Титова о хоккее.
Бывший капитан футбольного «Спартака» ранее заявил: «В хоккее можно играть до 40, потому что на коньках – оттолкнулся, поехал. В футболе ты сам бегаешь – это намного сложнее».
«Везде тяжело играть. В хоккее точно не легче. У них чуть другая работа. Много хоккеистов знаете, кто в 40 лет играет? Ягру за 50?
У нас Игнашевич в футбол до 42 (до 38 лет – Sports.ru) играл и что дальше? В футболе и в хоккее есть долгожители», – сказал бывший футболист «Зенита» и сборной России, а ныне гендиректор и и.о. главного тренера «Леон Сатурн» Роман Широков.
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В хоккее все таки играют сменами, есть время на восстановление. Там проще возрастным игрокам
Марло, Торнтон, Хара... Буквально вчера закончили . + - сезон
А вот скажет возраст 35 лет - для футболиста (допустим топового, играющего в европе) - это уже явный закат, где он уезжает доигрывать в родной захолустный клуб или на заработки в катары/млс/японии.
А в хоккее - это вполне себе игровой возраст, который позволяет продолжать играть на топовом уровне в лучшей лиге мира (хоть и немного заметно послабее себя же в пиковые годы).
Расхождение лет в 4-5 где-то. То есть в 35 лет хоккеист относительно себя же молодого - это как футболист в 30-31. А хоккеист в 40 - как футболист в 35-36
А двое за 22-ой - это лишнее доказательство тому, что игра в 40 лет большая редкость.