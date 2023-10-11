Тренер детской команды в Петербурге отстранен от работы после инцидента с дракой юных хоккеистов

Тренер детской команды в Петербурге отстранен от работы после инцидента с дракой.

Он произошел в Колпино в спортшколе им. Н. Дроздецкого. Сообщалось, что юные хоккеисты пытались вставить клюшку в анус 12-летнему одноклубнику, его избили, повалили и держали за ноги.

Мать пострадавшего позже уточнила, что штанов с ее сына не стягивали, поскольку он сумел дать отпор пятерым нападавшим. Тем не менее, у него зафиксирован ушиб.

Отмечается, что команда сейчас отстранена от тренировок, а директор школы отозван из отпуска.

«Все необходимые для проведения проверки материалы переданы в правоохранительные органы. Всестороннее изучение всех обстоятельств конфликта находится на личном контроле главы администрации района Юлии Логвиненко», – сообщили в администрации.



Проверку также проводят районные прокуратура и следственный комитет. Уголовное дело пока не возбуждено.