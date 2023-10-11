Тренер детской команды в Петербурге отстранен от работы после инцидента с дракой юных хоккеистов

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Тренер детской команды в Петербурге отстранен от работы после инцидента с дракой.

Он произошел в Колпино в спортшколе им. Н. Дроздецкого. Сообщалось, что юные хоккеисты пытались вставить клюшку в анус 12-летнему одноклубнику, его избили, повалили и держали за ноги. 

Мать пострадавшего позже уточнила, что штанов с ее сына не стягивали, поскольку он сумел дать отпор пятерым нападавшим. Тем не менее, у него зафиксирован ушиб. 

Отмечается, что команда сейчас отстранена от тренировок, а директор школы отозван из отпуска.

«Все необходимые для проведения проверки материалы переданы в правоохранительные органы. Всестороннее изучение всех обстоятельств конфликта находится на личном контроле главы администрации района Юлии Логвиненко», – сообщили в администрации.
 
Проверку также проводят районные прокуратура и следственный комитет. Уголовное дело пока не возбуждено.

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1 комментарий

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Machine Head
Тренер не доглядел , но воспитывают детей родители. Я знаю детские коллективы , где тренер отчисляет за малейший намек на глум, стеб и издевательство одного игрока над другим. Потом родители начинают писать во все куда можно и жаловаться . Воспитывайте своих детей , больше общайтесь. Вы отдаете детей в спорт для развития , крепости духа , повышения нравственности, чтобы они стали спортсменами. Не все заиграют на высоком уровне, но тот багаж ответственности перед партнерами , умение играть в хоккей, быть частью команды они понесут с собой на протяжении всей жизни и лишним никогда не будет.
+5
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+5
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