«Пять ублюдков занимаются дедовщиной в команде. Пытались надругаться над сыном с помощью клюшки, но он вырвался». Мать юного хоккеиста об инциденте в Петербурге

Мать юного хоккеиста из Петербурга рассказала о его конфликте с партнерами.

Инцидент произошел в Колпино. Ранее сообщалось, что юные хоккеисты пытались вставить клюшку в анус одноклубнику, его избили, повалили и держали за ноги.

Женщина по имени Наталья уточнила, что штанов с ее сына не стягивали, поскольку он сумел дать отпор пятерым нападавшим. Тем не менее, у него зафиксирован ушиб.

«В команде есть мальчик Максим, который не может драться один на один, так как проигрывает. Он все время зовет с собой друзей. В итоге они попытались надругаться над ним с помощью клюшки. Они впятером удерживали его, но мой сын хорошо подготовлен, он занимается, поэтому смог сгруппироваться, вырваться и выбежать из раздевалки. Мы поехали в больницу, потому что это не могло так дальше продолжаться.

Мы обращались в прокуратуру ранее, к уполномоченному по правам ребенка. Наши письма были отосланы за три недели до последнего инцидента. Есть пять ублюдков, которые занимаются дедовщиной в команде. Об этом было сообщено тренеру, руководству клуба, мы встречались. Нам сказали, что они ничего сделать не могут. По их мнению, ребенок должен становиться злее, сильнее и прочее», – сообщила Наталья.

По ее словам, поводом для последнего конфликта стали голы ее сына на тренировочном занятии.

Следственный комитет уже начал проверку по факту инцидента.