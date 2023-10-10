«Пять ублюдков занимаются дедовщиной в команде. Пытались надругаться над сыном с помощью клюшки, но он вырвался». Мать юного хоккеиста об инциденте в Петербурге

Теги СКА происшествия КХЛ детский хоккей контент Хоккей

Мать юного хоккеиста из Петербурга рассказала о его конфликте с партнерами.

Инцидент произошел в Колпино. Ранее сообщалось, что юные хоккеисты пытались вставить клюшку в анус одноклубнику, его избили, повалили и держали за ноги. 

Женщина по имени Наталья уточнила, что штанов с ее сына не стягивали, поскольку он сумел дать отпор пятерым нападавшим. Тем не менее, у него зафиксирован ушиб. 

«В команде есть мальчик Максим, который не может драться один на один, так как проигрывает. Он все время зовет с собой друзей. В итоге они попытались надругаться над ним с помощью клюшки. Они впятером удерживали его, но мой сын хорошо подготовлен, он занимается, поэтому смог сгруппироваться, вырваться и выбежать из раздевалки. Мы поехали в больницу, потому что это не могло так дальше продолжаться.

Мы обращались в прокуратуру ранее, к уполномоченному по правам ребенка. Наши письма были отосланы за три недели до последнего инцидента. Есть пять ублюдков, которые занимаются дедовщиной в команде. Об этом было сообщено тренеру, руководству клуба, мы встречались. Нам сказали, что они ничего сделать не могут. По их мнению, ребенок должен становиться злее, сильнее и прочее», – сообщила Наталья.

По ее словам, поводом для последнего конфликта стали голы ее сына на тренировочном занятии. 

Следственный комитет уже начал проверку по факту инцидента. 

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9 комментариев

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Nachalnik
Уверен, такой мерзости в детском хоккее полно. Просто вылезает не всегда.
Недавно выплыло про Молот похожее - уже все стихло. А бывает, что и насмерть забить могут, звереныши сволочные
+24
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Melnikov1968
Кто таких сволочей воспитывает? Реакция руководителей клуба скотская. Что значит злее, сильнее? Какие-то дикари. Тренера и руководителей клуба уволить и запретить вести тренерскую деятельность.
+11
-2
+9
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ilya1809
Ответ Nachalnik
Уверен, такой мерзости в детском хоккее полно. Просто вылезает не всегда. Недавно выплыло про Молот похожее - уже все стихло. А бывает, что и насмерть забить могут, звереныши сволочные
Чем меньше прозрачности тем больше всего темного.В армии ровно тоже, начальство заинетерсовано в непрозрачности процессов, что бы легче было имитировать отсутствие дедовщины, хорошее наполнение обмундированием, даже питания.Они из за отсуствия органов внешнего контроля вообще сами заинтересованы в заметании проблем под ковер.Тоже в полиции, тоже незнаю в тюрьмах,тоже в школе.Мало какой директор будет громоглассно говорить о массовых проблемах буллинга.Увы так построенна система.И главное так устроены люди ,которым проще не слушать о проблемах, как бы делая вид что их нет,ведь о них не говорят.Мне несколько взрослых людей на полном серьезе говорили, что они хотят в совок потому что там не было например, маньяков, а то что был Чикатило, ну они об это незнали, а значит жизнь была лучше!А маньяков нет,ведь о них не говорят по ТВ и радио, а значит можно гулять и ходить где угодно и когла угодно..и это в Казани где группировке на группировке группировку погоняли
+9
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Goodvin55
Ответ avcgloronalduMU
скрепы дети - отражение общества? откуда такая мерзость?
Детская жестокость, к сожалению явление повсеместное. Почитайте что происходит в юниорских лигах США, волосы дыбом встанут. Там наверное тоже скрепы...
+13
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avcgloronalduMU
скрепы
дети - отражение общества?
откуда такая мерзость?
+13
-9
+4
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Nikolay_exp
такие же мерзкие мажоры как Ротан это делали, 100%
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Сергей Омиго
Вы себе в голову вбили слово"совок",а я родился, жил играл в хоккей,футбол в той стране,в той эпохе и не могу себе даже представить,что бы у нас в команде такое могло иметь место и тренера,который не отреагировал на без предел,на то он и тренер,ему по возрасту положенно чувствовать всех ребят,у нас глаза горели и мы с открытым ртом слушали и слушались его.Просто произошло перекроение общества,сознания,кто виноват тут трудно судить,порой некоторые мамаши сейчас сами нуждаются в изолятции,но тренер виноват однозначно,в хоккейной группе этой надо еще и ринг установить и все видно будет в первый же день
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Александр Невский
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В Питере постоянно подобные случаи были , много детей молчали не говорят , обычно местные из Питера устраивали вымогательства с детей приезжих . пока в ска будет Ротенберг такое будет постоянно
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TheOnlyFF
Ответ Melnikov1968
Кто таких сволочей воспитывает? Реакция руководителей клуба скотская. Что значит злее, сильнее? Какие-то дикари. Тренера и руководителей клуба уволить и запретить вести тренерскую деятельность.
Их воспитывают сволочи!
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