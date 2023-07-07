Имена хоккеистов «Вегаса» нанесли на Кубок Стэнли

Имена игроков «Вегаса» нанесены на Кубок Стэнли.

«Голден Найтс» стали обладателями трофея в прошедшем сезоне, победив «Флориду» со счетом 4-1 в финальной серии плей-офф НХЛ.

Имена 52 представителей клуба были выгранены на Кубке Стэнли, включая владельца команды Уильяма Фоли.

Имя капитана команды Марка Стоуна нанесено на трофей первым среди хоккеистов.

Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев выиграл Кубка Стэнли во второй раз в карьере.

Фото: официальный твиттер «Вегаса»