Имена хоккеистов «Вегаса» нанесли на Кубок Стэнли

Теги Кубок Стэнли фото НХЛ Вегас Марк Стоун Иван Барбашев Хоккей

Имена игроков «Вегаса» нанесены на Кубок Стэнли.

«Голден Найтс» стали обладателями трофея в прошедшем сезоне, победив «Флориду» со счетом 4-1 в финальной серии плей-офф НХЛ.

Имена 52 представителей клуба были выгранены на Кубке Стэнли, включая владельца команды Уильяма Фоли.

Имя капитана команды Марка Стоуна нанесено на трофей первым среди хоккеистов.

Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев выиграл Кубка Стэнли во второй раз в карьере.

Фото: официальный твиттер «Вегаса»

6 комментариев

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Stanley Cup
Я так понимаю за Хаттона, Блюгерса, Пачала и Броссуа впряглось руководство Вегаса, ведь они не сыграли нужного кол-ва матчей, чтобы считаться обладателями КС
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Cube Litening C:68X
Где точки,хер поймёшь где кто..😁
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FaithDevotion
Ответ Stanley Cup
Я так понимаю за Хаттона, Блюгерса, Пачала и Броссуа впряглось руководство Вегаса, ведь они не сыграли нужного кол-ва матчей, чтобы считаться обладателями КС
Да походу. Странно, кстати, что именно за Блюгера вписались, тогда как Дорофеев вроде как больше преуспел. Но да это и не редкость, Сент-Луис в своё время так Дель Зотто выбил, хотя был более заслуживший Макикерн
+1
0
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Maxim Shumov
Йозе то почему не нанесли? Опять заговор. Он же говорил, что частница Вегаса есть в СКА.
+3
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Артем Зырянов
Ответ FaithDevotion
Да походу. Странно, кстати, что именно за Блюгера вписались, тогда как Дорофеев вроде как больше преуспел. Но да это и не редкость, Сент-Луис в своё время так Дель Зотто выбил, хотя был более заслуживший Макикерн
Блюгерс в плей-офф играл и даже забивал, а Дорофеев в регулярке только. Вот и ответ.
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