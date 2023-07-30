Форвард «Вегаса» Стоун: «Сделал бы все, чтобы повторить победу в Кубке Стэнли в следующем году»

Теги Кубок Стэнли НХЛ Вегас Марк Стоун Хоккей

Марк Стоун хочет, чтобы «Вегас» в следующем сезоне вновь выиграл Кубок Стэнли.

«Лето [в плане отдыха] выдалось коротким, но в целом – прекрасным. Я бы сделал все, чтобы в следующем году повторить это [победу в Кубке Стэнли], и я рад вернуться [к тренировкам].

У нас жгучее желание вернуться в тренажерный зал, на лед. Иногда думаешь, что партнерам хочется отдохнуть, но проходит месяц – и ты готов вернуться [к работе]. Я готов вернуться», – сказал форвард «Вегаса».

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1 комментарий

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LOsP06GH
Откосить полсезона в Лтире и вперёд за вторым кубком!
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