Форвард «Вегаса» Стоун: «Сделал бы все, чтобы повторить победу в Кубке Стэнли в следующем году»

Марк Стоун хочет, чтобы «Вегас» в следующем сезоне вновь выиграл Кубок Стэнли.

«Лето [в плане отдыха] выдалось коротким, но в целом – прекрасным. Я бы сделал все, чтобы в следующем году повторить это [победу в Кубке Стэнли], и я рад вернуться [к тренировкам].

У нас жгучее желание вернуться в тренажерный зал, на лед. Иногда думаешь, что партнерам хочется отдохнуть, но проходит месяц – и ты готов вернуться [к работе]. Я готов вернуться», – сказал форвард « ».