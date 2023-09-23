Стоун о защите чемпионского титула «Вегасом»: «Многие говорят, что мы не сможем повторить успех. Это должно нас мотивировать»

Марк Стоун высказался о предстоящей «Вегасу» защите чемпионского титула.

В этом году клуб впервые в своей истории выиграл . При этом в сезоне-2021/22 «Голден Найтс» не вышли в плей-офф.

«Есть ирония в том, что люди списывали нас со счетов. Я надеюсь, что и в этом сезоне будет то же самое. Надеюсь, нас опять спишут. И это должно нас мотивировать.

Мы хотим иметь тот же самый настрой. Многие говорят, что мы не сможем повторить успех. Мы должны использовать эти мнения как топливо, чтобы попытаться вернуться туда, где мы хотим быть», – сказал капитан « ».