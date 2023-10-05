Проворов о реакции на отказ надевать радужный свитер: «Некоторым в США понравилось – настоял на своем, на вере. В России все поддерживали»

Теги Филадельфия Коламбус НХЛ Иван Проворов ЛГБТ Политика религия Хоккей

Иван Проворов рассказал о реакции в США на его отказ участвовать в ЛГБТ-акции.

В январе хоккеист, выступавший тогда за «Филадельфию», отказался от участия в акции в поддержку ЛГБТ, не став выходить на раскатку в радужном джерси. Проворов так объяснил поступок: «Я уважаю всех. Уважаю выбор каждого. Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии. Я православный человек».

– Тебя как-то готовили к тому, что ты будешь говорить?

– Честно говоря, не особо. Мы с отцом, с агентом обговорили условную речь. Все равно надо говорить правду. Ну и, как говорится, краткость – сестра таланта. Там к каждому слову могут придраться. Поэтому чем короче и яснее ответишь, тем лучше. Поэтому я так и высказался, в четыре предложения.

– Изначально был готов к такой реакции?

– Честно, да. Сейчас там идет такая политика, что если ты не бегаешь с флагом на параде, то ты категорически против, ты плохой человек, гомофоб и тебе вообще не стоит здесь находиться, жить, работать. 

– Что началось?

– В первые сутки в мою сторону был в основном негатив.

– В соцсетях?

– Да. Не читаю, но везде все равно обсуждают – TSN, NBC, CNN, Fox News.

– Кто-то позвонил из друзей, из товарищей?

– Меня поддерживали родные, близкие. В России все поддерживали, там тоже друзья, знакомые поддерживали.

А в следующие две-три недели пошел позитив, потому что все равно там политика разделена – республиканцы считают так, а демократы – иначе. То, что я сделал, – [для них это значит, что я] либо очень за, либо очень против.

– Летело ли что-то с трибун?

– Нет.

– Ребята из других клубов стали поддерживать.

– Потому что многие стали делать это [участвовать в акциях] не потому, что хотели поддержать, а потому, что боялись за свою работу, место в команде. Боялись сделать этот первый шаг, показать свое мнение, взгляд на жизнь. Боялись негатива, который с этим придет. Все равно всем не угодишь, что бы ты ни делал. Кто-то все равно будет чем-то недоволен.

– Все твои джерси скупили после этого.

– [Некоторым] людям, наоборот, понравился этот поступок – настоял на своем, на вере, религии, просто за то, что считаю правильным. Такие люди и скупали майки.

Через неделю, дней через 10, наверное, мы играли домашний матч. Там же есть рекламные паузы. А я не люблю сидеть на лавке и просто катаюсь вдоль лавки, стекла, которое рядом, думаю об игре, о моментах, пока пауза. Поворачиваю голову и смотрю: прям рядом с лавкой, за стеклом, на первом ряду сидят пять человек. И все в моих майках. Все такие (показывает большой палец – Sports.ru).

– Приглашали ли на ток-шоу?

– Честно говоря, в районе Филадельфии-то точно обращались. Но больше, чем я уже сказал, там и не скажешь. Поэтому не было особого смысла идти. И все равно хочешь не хочешь, а контракт, играть надо. Я свою точку зрения высказал и дальше не буду распространяться, – сказал Проворов в эфире ютуб-канала «Скользкий лед».

24 комментария

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Aleksey Yashin
Человек, который изменил предматчевую раскатку
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Товарищ Майор.
Не все герои носят плащи
+16
-2
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Джон Иваныч
Уважает всех и уважает выбор! 👍
+11
-1
+10
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HCSibir1989
Лучше бы Дудь у Проворова взял интервью, но Юрец этого делать, конечно, не будет
+9
-2
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Russ Ivan
Нормальные люди есть везде и они устали от навязываемых псевдо-ценностей, вроде блевотного ЛГБТ...
+8
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Alex1104
" [Некоторым] людям, наоборот, понравился этот поступок"
Вот слово "некоторым" в данном случае отсебятина от спортса. Но не говорил этого слова.
Некоторым - как раз НЕ понравился поступок, а основная масса - поддержала.
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s3mp3riuv3nis
Ответ Черный Дворник
Достали Киркоров, Басков,Билан,Соседов- бревна из глаз выньте патриоты!!!
что-то я не видел ни одного из них с радужными флажками, даже боря моисеев в итоге признался, что он никакой не гей, а старомодный натурал)
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Red Sonya
Ответ A K
Одно не понятно - на какой вере и что он настоял? Боярышник?
Вера - это имя
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Red Sonya
Ответ Sarumian
Так возвращайся в РФ. Покажешь как можно отстаивать свои права в самой демократичной стране Мира.
Иван хоть и спортсмен, но не дурак!
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DrDro
Ответ HCSibir1989
Лучше бы Дудь у Проворова взял интервью, но Юрец этого делать, конечно, не будет
А чем лучше?
О вере бы поговорили что ли?
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HCSibir1989
Ответ Черный Дворник
Достали Киркоров, Басков,Билан,Соседов- бревна из глаз выньте патриоты!!!
Да, а еще есть Красовский, который всех с радужными флагами ######## называет. Есть геи, а есть те, кого без ребусов не напишешь здесь
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Russ Ivan
Ответ ДнД"2014"
Я правильно тебя понял: "по-тихому" можно? Без пропаганды?
В целом ты очень понятливый. А насчёт твоего вопроса, то "можно" надо поменять на "всё равно". Вот мне, например, всё равно с кем ты спишь, хоть с цирковым конём. Главное - не рассказывай это другим...
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ДнД"2014"
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Ответ Russ Ivan
Дндэша! Даже если там все такие, но они это не пропагандируют и не несут в массы, то это только их личное дело...
Я правильно тебя понял: "по-тихому" можно? Без пропаганды?
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Russ Ivan
Ответ ДнД"2014"
Ванюша! В Московской городской думе треть таких персонажей . Это лично от депутата его откровение слушал ещё в 2018 г.
Дндэша! Даже если там все такие, но они это не пропагандируют и не несут в массы, то это только их личное дело...
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k.vlad
и кому интересны рассказы про пидаров? есть один клуп в НХЛ, где играют Алекс Овечкин и Том Вилсон))), никому никогда не идет, что эти люди присядут на колено))), это просто ИСКЛЮЧЕНО!
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Ми Ша
Сколько можно елозить эту тему?
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Черный Дворник
Достали Киркоров, Басков,Билан,Соседов- бревна из глаз выньте патриоты!!!
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