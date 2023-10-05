Иван Проворов рассказал о реакции в США на его отказ участвовать в ЛГБТ-акции.

В январе хоккеист, выступавший тогда за «Филадельфию», отказался от участия в акции в поддержку ЛГБТ, не став выходить на раскатку в радужном джерси. Проворов так объяснил поступок: «Я уважаю всех. Уважаю выбор каждого. Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии. Я православный человек».

– Тебя как-то готовили к тому, что ты будешь говорить?

– Честно говоря, не особо. Мы с отцом, с агентом обговорили условную речь. Все равно надо говорить правду. Ну и, как говорится, краткость – сестра таланта. Там к каждому слову могут придраться. Поэтому чем короче и яснее ответишь, тем лучше. Поэтому я так и высказался, в четыре предложения.

– Изначально был готов к такой реакции?

– Честно, да. Сейчас там идет такая политика, что если ты не бегаешь с флагом на параде, то ты категорически против, ты плохой человек, гомофоб и тебе вообще не стоит здесь находиться, жить, работать.

– Что началось?

– В первые сутки в мою сторону был в основном негатив.

– В соцсетях?

– Да. Не читаю, но везде все равно обсуждают – TSN, NBC, CNN, Fox News.

– Кто-то позвонил из друзей, из товарищей?

– Меня поддерживали родные, близкие. В России все поддерживали, там тоже друзья, знакомые поддерживали.

А в следующие две-три недели пошел позитив, потому что все равно там политика разделена – республиканцы считают так, а демократы – иначе. То, что я сделал, – [для них это значит, что я] либо очень за, либо очень против.

– Летело ли что-то с трибун?

– Нет.

– Ребята из других клубов стали поддерживать.

– Потому что многие стали делать это [участвовать в акциях] не потому, что хотели поддержать, а потому, что боялись за свою работу, место в команде. Боялись сделать этот первый шаг, показать свое мнение, взгляд на жизнь. Боялись негатива, который с этим придет. Все равно всем не угодишь, что бы ты ни делал. Кто-то все равно будет чем-то недоволен.

– Все твои джерси скупили после этого.

– [Некоторым] людям, наоборот, понравился этот поступок – настоял на своем, на вере, религии, просто за то, что считаю правильным. Такие люди и скупали майки.

Через неделю, дней через 10, наверное, мы играли домашний матч. Там же есть рекламные паузы. А я не люблю сидеть на лавке и просто катаюсь вдоль лавки, стекла, которое рядом, думаю об игре, о моментах, пока пауза. Поворачиваю голову и смотрю: прям рядом с лавкой, за стеклом, на первом ряду сидят пять человек. И все в моих майках. Все такие (показывает большой палец – Sports.ru).

– Приглашали ли на ток-шоу?

– Честно говоря, в районе Филадельфии-то точно обращались. Но больше, чем я уже сказал, там и не скажешь. Поэтому не было особого смысла идти. И все равно хочешь не хочешь, а контракт, играть надо. Я свою точку зрения высказал и дальше не буду распространяться, – сказал Проворов в эфире ютуб-канала «Скользкий лед».