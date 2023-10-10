Сергей Гончарук: «Хочется, чтобы в России больше любили хоккей. Он заслуживает больше внимания. Динамичная игра, много голов, драки»

Сергей Гончарук хочет, чтобы в России начали больше любить хоккей.

– По словам , хоккей – более мужская игра, чем футбол. Твое мнение?

– Мне хочется, чтобы в нашей стране больше любили хоккей, начали больше его любить, потому что это динамичная игра, много голов, драки – конечно, их меньше стало, но они все равно есть, это эмоции для болельщиков.

Я считаю, что наш спорт заслуживает чуть больше внимания, чем сейчас, чтобы он смог развиваться в лучшую сторону, – сказал нападающий « » .

Назаров о драках: «В футболе коснешься пальцем – падает замертво, валяется. В хоккей играют настоящие мужики. Если игра не идет, хорошая мужская драка не помешает»