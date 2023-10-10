Сергей Гончарук: «Хочется, чтобы в России больше любили хоккей. Он заслуживает больше внимания. Динамичная игра, много голов, драки»

Теги Торпедо болельщики драки Андрей Назаров КХЛ Сергей Гончарук Хоккей

Сергей Гончарук хочет, чтобы в России начали больше любить хоккей.

– По словам Андрея Назарова, хоккей – более мужская игра, чем футбол. Твое мнение?

– Мне хочется, чтобы в нашей стране больше любили хоккей, начали больше его любить, потому что это динамичная игра, много голов, драки – конечно, их меньше стало, но они все равно есть, это эмоции для болельщиков.

Я считаю, что наш спорт заслуживает чуть больше внимания, чем сейчас, чтобы он смог развиваться в лучшую сторону, – сказал нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук.

Назаров о драках: «В футболе коснешься пальцем – падает замертво, валяется. В хоккей играют настоящие мужики. Если игра не идет, хорошая мужская драка не помешает»

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1 комментарий

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Dima Lopatin
С футболом тяжело конкурировать, он доступнее в плане самой игры.

Хотя в век технологий, дети всё больше и больше уходят в виртуальную смартфонную жизнь. Там можно соперничать с любым видом спорта, было бы желание у КХЛ это делать… Тем более сейчас нет надобности работать на страну и побеждать врагов на ледовом поле. Самое время для внутреннего рывка для КХЛ.

P.S. Трейлер нового сезона НХЛ 🔥
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