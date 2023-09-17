Андрей Назаров: «Без драк хоккей превратится в унылый футбол. Говорят, «Витязь» был никому не нужной бандой, но прошло 10 лет, а люди все еще рассказывают небылицы, делают рекламу КХЛ»

Андрей Назаров заявил, что без драк хоккей превратится в «унылый футбол».

Экс-главный тренер «Витязя» прокомментировал слова бывшего тафгая клуба о том, что ему предлагали деньги, чтобы он избил .

– Чего мы только не делали в молодости! Посмотрите, на просторах интернета до сих пор гуляют ролики со знаменитой магнитогорской свадьбы.

Многие говорят, что «Витязь» того времени был неуправляемой бандой, никому не нужной и брошенной командой. Но прошло 10 лет, а люди до сих пор рассказывают небылицы. Вот и мои давние друзья Джони и Джереми [Яблонски] тряхнули стариной в североамериканском подкасте.

Я снова повторюсь, что драки в хоккее нужны. Без драк хоккей превратится в унылый футбол.

В целом я рад, что Джони жив и здоров. Насколько я слышал, он успешно занимается бизнесом. И он, и Яблонски активно популяризируют «Витязь» и за океаном, делают рекламу клубу и нашей лиге.

– Вы предлагали заплатить Мирасти, чтобы он избил Сергея Федорова?

– Мой друг Джони забыл, что ему и так платили деньги за то, чтобы он избивал людей. В хоккей он точно не играл, все мы это прекрасно понимали. Но парень он веселый, надо отдать ему должное.

То, что ему платили зарплату – я не отрицаю. Но это делали другие люди. Бесплатно он свою работу точно не делал, – сказал бывший главный тренер « » Назаров.

Мирасти о драке на свадьбе в Магнитогорске: «Мы вырубили 5-6 парней. Полиция на меня надела наручники. Прибежал Панарин: «Тафгай, деньги». Я отдал 400-500 долларов – отпустили»

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