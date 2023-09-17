Андрей Назаров: «Без драк хоккей превратится в унылый футбол. Говорят, «Витязь» был никому не нужной бандой, но прошло 10 лет, а люди все еще рассказывают небылицы, делают рекламу КХЛ»
Андрей Назаров заявил, что без драк хоккей превратится в «унылый футбол».
Экс-главный тренер «Витязя» прокомментировал слова бывшего тафгая клуба Джона Мирасти о том, что ему предлагали деньги, чтобы он избил Сергея Федорова.
– Чего мы только не делали в молодости! Посмотрите, на просторах интернета до сих пор гуляют ролики со знаменитой магнитогорской свадьбы.
Многие говорят, что «Витязь» того времени был неуправляемой бандой, никому не нужной и брошенной командой. Но прошло 10 лет, а люди до сих пор рассказывают небылицы. Вот и мои давние друзья Джони и Джереми [Яблонски] тряхнули стариной в североамериканском подкасте.
Я снова повторюсь, что драки в хоккее нужны. Без драк хоккей превратится в унылый футбол.
В целом я рад, что Джони жив и здоров. Насколько я слышал, он успешно занимается бизнесом. И он, и Яблонски активно популяризируют «Витязь» и КХЛ за океаном, делают рекламу клубу и нашей лиге.
– Вы предлагали заплатить Мирасти, чтобы он избил Сергея Федорова?
– Мой друг Джони забыл, что ему и так платили деньги за то, чтобы он избивал людей. В хоккей он точно не играл, все мы это прекрасно понимали. Но парень он веселый, надо отдать ему должное.
То, что ему платили зарплату – я не отрицаю. Но это делали другие люди. Бесплатно он свою работу точно не делал, – сказал бывший главный тренер «Витязя» Назаров.
Мирасти о драке на свадьбе в Магнитогорске: «Мы вырубили 5-6 парней. Полиция на меня надела наручники. Прибежал Панарин: «Тафгай, деньги». Я отдал 400-500 долларов – отпустили»
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
клюшки забрать только у них, а то клюшками поубивают друг-друга нафиг.
Хоккей обсуждаем или бои?
Хорош исполнять.. Не надо это нести в массы...
А в Витязе был один или два забияки вот и все.
Может я не прав и кто-нибудь видел бойцов в октагоне на лыжах?... Вот, думается, реклама была бы биатлону))))