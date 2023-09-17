Андрей Назаров: «Без драк хоккей превратится в унылый футбол. Говорят, «Витязь» был никому не нужной бандой, но прошло 10 лет, а люди все еще рассказывают небылицы, делают рекламу КХЛ»

Теги ЦСКА Витязь драки Сергей Федоров Андрей Назаров КХЛ Джон Мирасти Джереми Яблонски Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров заявил, что без драк хоккей превратится в «унылый футбол».

Экс-главный тренер «Витязя» прокомментировал слова бывшего тафгая клуба Джона Мирасти о том, что ему предлагали деньги, чтобы он избил Сергея Федорова.

– Чего мы только не делали в молодости! Посмотрите, на просторах интернета до сих пор гуляют ролики со знаменитой магнитогорской свадьбы.

Многие говорят, что «Витязь» того времени был неуправляемой бандой, никому не нужной и брошенной командой. Но прошло 10 лет, а люди до сих пор рассказывают небылицы. Вот и мои давние друзья Джони и Джереми [Яблонски] тряхнули стариной в североамериканском подкасте.

Я снова повторюсь, что драки в хоккее нужны. Без драк хоккей превратится в унылый футбол.

В целом я рад, что Джони жив и здоров. Насколько я слышал, он успешно занимается бизнесом. И он, и Яблонски активно популяризируют «Витязь» и КХЛ за океаном, делают рекламу клубу и нашей лиге.

– Вы предлагали заплатить Мирасти, чтобы он избил Сергея Федорова?

–  Мой друг Джони забыл, что ему и так платили деньги за то, чтобы он избивал людей. В хоккей он точно не играл, все мы это прекрасно понимали. Но парень он веселый, надо отдать ему должное.

То, что ему платили зарплату – я не отрицаю. Но это делали другие люди. Бесплатно он свою работу точно не делал, – сказал бывший главный тренер «Витязя» Назаров.

Мирасти о драке на свадьбе в Магнитогорске: «Мы вырубили 5-6 парней. Полиция на меня надела наручники. Прибежал Панарин: «Тафгай, деньги». Я отдал 400-500 долларов – отпустили»

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23 комментария

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Aleksey Yashin
Назаров на свадьбе: Без драк свадьбы превратятся в какие-то унылые мероприятия. Вспомните хотя бы знаменитую магнитогорскую свадьбу!
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Михаил Сафонов
Хоккей смотрят из-за мордобоя, так и запишем. Антиреклама тоже реклама, но что-то никто не форсит хоккей с точки зрения зрелищности самой игры. Футбол понятнее, плюс не настолько оголтелый, а то иногда непонятно какая пятёрка кататься пошла.
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Melnikov1968
Зачем регулярно постить этого человека? Проблемы с умственными способностями на лицо.
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Джон Псина
Очкастый неадекват гордится своей неадекватностью, это и смешно и противно
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валя_стакан
Назаров как был 15 лет назад придурком так им же и остался, тот случай когда время не меняет человека
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Денис Давыдов
На футболе драки это плохо, введем фан айди. В хоккее - реклама хоккею. Супер
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Hunteralex
Ответ Alex8007
Что за клоун этот Назаров? Даже матч ФНЛ гораздо интересней будет унылой регулярки КХЛ
Я КХЛ никогда не смотрел, но мне сложно представить себе что-то более унылое, чем матч ФНЛ)
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СИ
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Ответ borrey 1959
Кажется ему хочется больше мордобития, а не хоккея, так для этого есть другие виды спорта! По мне- чем быстрее сжимаются кулаки, тем ближе человек к обезьяне! Мужик ценится не размером кулака!🤔
А размерами ....... нет - кошелька!
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Деревянная рука
Ответ Alex8007
Что за клоун этот Назаров? Даже матч ФНЛ гораздо интересней будет унылой регулярки КХЛ
ФНЛ это не футбол
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Алексей Виноградов
Ответ Михаил Сафонов
Хоккей смотрят из-за мордобоя, так и запишем. Антиреклама тоже реклама, но что-то никто не форсит хоккей с точки зрения зрелищности самой игры. Футбол понятнее, плюс не настолько оголтелый, а то иногда непонятно какая пятёрка кататься пошла.
ну а зачем люди ходили на Гретцки с Лемье, Дацюка с Кучеровым? потому что не понимают ни черта. ;-)
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sd4fmwrvz8
Видно мозги отбили , теперь только лизать может
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Деревянная рука
Одно и то же твердит как попугай
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Алексей Виноградов
надо для Назарова создать игру Регби на льду.
клюшки забрать только у них, а то клюшками поубивают друг-друга нафиг.
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Олег
На это есть ММА Назар.
Хоккей обсуждаем или бои?
Хорош исполнять.. Не надо это нести в массы...
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Bartez1986
говорят, Назаров - #######
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borrey 1959
Кажется ему хочется больше мордобития, а не хоккея, так для этого есть другие виды спорта! По мне- чем быстрее сжимаются кулаки, тем ближе человек к обезьяне! Мужик ценится не размером кулака!🤔
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Евгений Цыбулин
АнтиСупергерой-"Быдломэн")))Ну или "Грязный Наз"-если перевести)))
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dzenga 1
Вот же отбитый наглухо
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СИ
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Хоккей славится не драками а красивой скоростной и самоотверженной игрой виртуозов шайбы.
А в Витязе был один или два забияки вот и все.
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Евгений Исаев
Чикатило тоже многие помнят, но никто не любит. Грязный совсем свой мозг пропил что ли? Какая реклама хоккея через драки? Глупость!!!
Может я не прав и кто-нибудь видел бойцов в октагоне на лыжах?... Вот, думается, реклама была бы биатлону))))
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Не уверен!!
Хоккей настолько не популярный, что ставят метку премьер лига России по футболу?
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J-12
этот всё пытается посорить болельщиков в России между собой! Может всё таки его нужно в иногенты записать?
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