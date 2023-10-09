Андрей Назаров: «Россия остается самой безопасной страной в мире для проживания. Получение паспортов североамериканцами приняло массовый характер, беглые эмигранты возвращаются»

Теги болельщики Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Андрей Назаров Кубок Первого канала КХЛ Сборная Китая по хоккею Политика Чемпионат.com Бреннан Менелл Кэмерон Ли сборная России U25 Хоккей

Андрей Назаров считает Россию самой безопасной страной в мире для проживания.

«В связи с последними событиями мы четко видим, что Россия как была, так и остается самой безопасной страной в мире для проживания. Более того, еще и самой привлекательной: получение российских паспортов североамериканцами на примерах Менелла и Ли приняло массовый характер, а беглые российские эмигранты в срочном порядке возвращаются домой.

Правильный шаг, что Кубок Первого канала в нынешнем году пройдет в Санкт-Петербурге, а нашу страну на нем будет представлять «Россия 25». Это грамотный ход, уверен, что ребята проявят себя.

Считаю, что турнир можно проводить в рамках эдакого Кубка четырех наций: Россия, Беларусь, Казахстан и Китай. С большим призовым фондом и привлечением звезд эстрады. Рейтинги и интерес со стороны болельщиков обеспечены, – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

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2 комментария

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Ебздрогыч
Особенно в Белгородской и Брянской области
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kaplanido
Он бредит
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