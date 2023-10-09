Андрей Назаров: «Россия остается самой безопасной страной в мире для проживания. Получение паспортов североамериканцами приняло массовый характер, беглые эмигранты возвращаются»

Андрей Назаров считает Россию самой безопасной страной в мире для проживания.

«В связи с последними событиями мы четко видим, что Россия как была, так и остается самой безопасной страной в мире для проживания. Более того, еще и самой привлекательной: получение российских паспортов североамериканцами на примерах и Ли приняло массовый характер, а беглые российские эмигранты в срочном порядке возвращаются домой.

Правильный шаг, что Кубок Первого канала в нынешнем году пройдет в Санкт-Петербурге, а нашу страну на нем будет представлять «Россия 25». Это грамотный ход, уверен, что ребята проявят себя.

Считаю, что турнир можно проводить в рамках эдакого Кубка четырех наций: Россия, Беларусь, и . С большим призовым фондом и привлечением звезд эстрады. Рейтинги и интерес со стороны болельщиков обеспечены, – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.