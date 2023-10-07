Андрей Назаров поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.

«Накануне посмотрел центральный матч игрового дня в КХЛ ЦСКА – СКА. Мы видим, что обмен с участием пошел на пользу всем, оцениваю его положительно, как большой плюс для обеих сторон. СКА выиграл у действующего чемпиона, причем абсолютно по делу, отлично выглядел дебютировавший за гостей вратарь.

В свою очередь, « », участвовавший в сделке, забрал четыре очка в домашних встречах с «Ладой». Сегодня тоже много ярких встреч с интересной афишей, будем следить за игровым днем.

Пользуясь случаем, хотел бы присоединиться к многомилионным поздравлениям с днем рождения президента нашей страны и главного хоккейного капитана, преданного болельщика любимой всеми игры Владимира Владимировича Путина», – сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ.

Ротенберг поздравил Путина с 71-летием: «С ним Россия снова стала мощным, независимым государством, уважаемым по всему миру. У нас мудрый и решительный Капитан»