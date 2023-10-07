Назаров в день рождения Путина: «Хотел бы присоединиться к многомиллионным поздравлениям президента и главного хоккейного капитана»

Теги ЦСКА СКА Сборная России по хоккею с шайбой Андрей Назаров Владимир Путин КХЛ Никита Серебряков Адмирал Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.

«Накануне посмотрел центральный матч игрового дня в КХЛ ЦСКА – СКА. Мы видим, что обмен с участием Никиты Серебрякова пошел на пользу всем, оцениваю его положительно, как большой плюс для обеих сторон. СКА выиграл у действующего чемпиона, причем абсолютно по делу, отлично выглядел дебютировавший за гостей вратарь.

В свою очередь, «Адмирал», участвовавший в сделке, забрал четыре очка в домашних встречах с «Ладой». Сегодня тоже много ярких встреч с интересной афишей, будем следить за игровым днем.

Пользуясь случаем, хотел бы присоединиться к многомилионным поздравлениям с днем рождения президента нашей страны и главного хоккейного капитана, преданного болельщика любимой всеми игры Владимира Владимировича Путина», – сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ. 

Ротенберг поздравил Путина с 71-летием: «С ним Россия снова стала мощным, независимым государством, уважаемым по всему миру. У нас мудрый и решительный Капитан»

16 комментариев

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Melnikov1968
«Многомиллионным….» 😂😂😂Да кроме ближайшего окружения,олигархов и подхалимов тебе подобных, никого не волнует его ДР. Хватит уже говорить от лица миллионов граждан.
+17
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+17
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КАЛИГУЛА
Куда нажать, чтобы минус поставить?
+15
-1
+14
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Vladislav Zhalobkevich
Стареет тот, кто пишет тексты Назу, уже без изюминки, без огонька. Рома лучше постарался.
+3
0
+3
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Pb-SE
Ответ Александр Невский
Поздравляем лучшего президента РФ Путина с днём рождения, долгих лет жизни и по больше новых регионов в состав России.
Вы бы хоть нормально родной язык выучили, ради спасения которого вы тут все радеете.
+2
0
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Знатный стахановец
Мощно. Уверенно. Профессионально.
0
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Харламов Никита
👅
+1
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Ми Ша
Каким-каким поздравлениям ?
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Антон Некрасов
в новостях только hueplёTenbeрг ,Кожевников , Назаров ...хочется удалить уже это приложение.
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Заборостроитель
У Ларина просмотры вырастут, такой день нельзя упустить🤣
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Евгений Исаев
Кому-нибудь нужно поздравление от Назарова??? Путину, думается, не в первую очередь)))
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Павел павел
сильно лизнул
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Pb-SE
Ответ КАЛИГУЛА
Куда нажать, чтобы минус поставить?
Любая фамилия в бюллетене, кроме первой.
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