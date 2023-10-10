НХЛ возвращается! «Тампа» сыграет с «Нэшвиллом», «Питтсбург» примет «Чикаго», «Вегас» против «Сиэтла»

Теги результаты матчей Питтсбург Тампа-Бэй Нэшвилл Чикаго НХЛ Вегас Сиэтл Хоккей

«Тампа» сыграет с «Нэшвиллом» в первом матче сезона НХЛ.

«Питтсбург» примет «Чикаго», «Вегас» будет противостоять «Сиэтлу».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Тампа-Бэй – Нэшвилл
Дата проведения
11 октября, 00.30, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео

 

Питтсбург – Чикаго
Дата проведения
11 октября, 03.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Сиэтл
Дата проведения
11 октября, 05.30, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Календарь НХЛ

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Бедард начинает в НХЛ этой ночью! А как дебютировали Гретцки, Овечкин и другие суперновички?

Рейтинг русских игроков НХЛ прямо сейчас: сразу 6 вратарей, Овечкин все ниже, Задоров – в топ-20

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rulya
Всех со стартом, друзья! Теперь начинается настоящий хоккей! 🔥🥅
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Strannix
Надеюсь теперь будет меньше новостей про ротенберга
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
akrets
Дождались! Турнир будет в два раза интереснее. Конноров теперь два
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел павел
УРА!!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CIONTRO
Ответ Ibra Meji
Болею за Торонто, со времён Сундина и Могильного. У меня всё.
Соболезную.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TR1
ХОККЕЙ вернулся
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ibra Meji
Болею за Торонто, со времён Сундина и Могильного. У меня всё.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
paha
Давно пора ) , всех с началом сезона!!!

По классике - Суворовский Ференцварош не пройдет
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
борецЗАнеСправедливость
Ответ dvs-66
You are ready ?
Are you ready?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hitgoe Himgob
Ответ Игрок777
Всем российским игрокам удачи )
Да и не российским) без травм и красивой игры
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TR31HK
Наконец то, с праздником!!!! Дождались настоящий хоккей!!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Strannix
Всех с праздником!!!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Поговорим о разном
И вот он пришел - этот долгожданный день. Всем побольше позитива. Всем игрокам показать интересный хоккей. И главное: здоровья побольше, а травм поменьше. Лучше всего вообще бы без них. Но всего хорошего - просто желаю всем как можно больше!!!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CIONTRO
Ждём-с.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Strannix
За Сида и Женю!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пинающий Достоинства
Олды, привет! Ну что запускаем счётчик Ге…в смысле Ови?!))

Хорошего сезона болельщикам и нашим парням 💥
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maluma Amulam
Потрясающе!!! Наконец-то!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
e1ther - e1ther
камон,отлично)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игрок777
Всем российским игрокам удачи )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий