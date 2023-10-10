НХЛ возвращается! «Тампа» сыграет с «Нэшвиллом», «Питтсбург» примет «Чикаго», «Вегас» против «Сиэтла»
«Тампа» сыграет с «Нэшвиллом» в первом матче сезона НХЛ.
«Питтсбург» примет «Чикаго», «Вегас» будет противостоять «Сиэтлу».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 октября, 00.30, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 11 октября, 03.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 11 октября, 05.30, «T-Mobile Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Хорошего сезона болельщикам и нашим парням 💥