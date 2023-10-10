Шайфли о Хеллибаке: «Один из лучших вратарей в НХЛ, постоянный претендент на «Везину». Здорово, что он будет опорой «Виннипега» в следующие 8 лет»

Теги НХЛ Виннипег Марк Шайфли Коннор Хеллибак Хоккей

Марк Шайфли высказался о новом контракте Коннора Хеллибака с «Виннипегом».

Форвард и вратарь подписали одинаковые соглашения с «Джетс» – на 7 лет с кэпхитом 8,5 миллиона долларов. 

«Мы старались особо не вмешиваться в дела друг друга, пока момент сделки не приблизился. Потом мы это поняли и все обсудили. То, что у нас одинаковые контракты – это особенный момент. 

Он постоянный претендент на «Везину», один из лучших вратарей в лиге. Знать, что он будет опорой команды в следующие 8 лет – это здорово. 

Для меня это вотум доверия. Я знаю, что он очень хорош. Очень много тренируется, любит игру, работает над собой. Я его очень уважаю. Для меня было важно, что у контрактов одинаковый срок», – сказал Шайфли

 

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
АРХАТ
Ответ Андрей Мельников
он его троллит что ли?))
2017/2018 - второй в опросе на Везину
2019/2020 - Везина
2020/2021 - 4-й в опросе на Везину
2022/2023 - 3-й в опросе на Везину
Стабильность в регулярке почти на уровне Василя.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
АРХАТ
Ответ Андрей Мельников
да это всё понятно. только Хеллибак совершенно не горел оставаться в джетс
Ну так последние 2 года Стэнли брали команды с бюджетными вратарями
Так что его акции заметно упали и он просто стал реалистом.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Мельников
он его троллит что ли?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
АРХАТ
Ну его на фиг этот кубок Стэнли. Станет легендой клуба.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Мельников
Ответ АРХАТ
2017/2018 - второй в опросе на Везину 2019/2020 - Везина 2020/2021 - 4-й в опросе на Везину 2022/2023 - 3-й в опросе на Везину Стабильность в регулярке почти на уровне Василя.
да это всё понятно. только Хеллибак совершенно не горел оставаться в джетс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий