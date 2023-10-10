Шайфли о Хеллибаке: «Один из лучших вратарей в НХЛ, постоянный претендент на «Везину». Здорово, что он будет опорой «Виннипега» в следующие 8 лет»
Марк Шайфли высказался о новом контракте Коннора Хеллибака с «Виннипегом».
Форвард и вратарь подписали одинаковые соглашения с «Джетс» – на 7 лет с кэпхитом 8,5 миллиона долларов.
«Мы старались особо не вмешиваться в дела друг друга, пока момент сделки не приблизился. Потом мы это поняли и все обсудили. То, что у нас одинаковые контракты – это особенный момент.
Он постоянный претендент на «Везину», один из лучших вратарей в лиге. Знать, что он будет опорой команды в следующие 8 лет – это здорово.
Для меня это вотум доверия. Я знаю, что он очень хорош. Очень много тренируется, любит игру, работает над собой. Я его очень уважаю. Для меня было важно, что у контрактов одинаковый срок», – сказал Шайфли.
2019/2020 - Везина
2020/2021 - 4-й в опросе на Везину
2022/2023 - 3-й в опросе на Везину
Стабильность в регулярке почти на уровне Василя.
Так что его акции заметно упали и он просто стал реалистом.