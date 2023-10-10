Шайфли о новом контракте с «Виннипегом»: «Немногие проводят всю карьеру в одном клубе, такое нечасто бывает в спорте. Я смогу, и это очень важно»

Марк Шайфли сказал, что надеется отыграть всю карьеру за «Виннипег».

30-летний нападающий подписал новый контракт с клубом на 7 лет с кэпхитом 8,5 миллиона долларов.

Канадец выступает за «Джетс» с 2011 года. Он был первым игроком, которого клуб выбрал на драфте после переезда в Канаду из Атланты.

«Для меня это было по-настоящему важно – остаться в «Джетс» на 8 лет (с учетом наступающего сезона – прим. Sports.ru). Я думаю, мне будет 39 лет, когда истечет срок контракта. Быть в « » всю карьеру – это честь. Немногие ребята проводят всю карьеру в одной команде.

был моим кумиром в детстве, я всегда равнялся на него. Он всю карьеру играл за « ». Такое нечасто бывает в хоккее, да и в целом в спорте. Я смогу это сделать, и это очень важно», – сказал .