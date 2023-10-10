Шайфли о новом контракте с «Виннипегом»: «Немногие проводят всю карьеру в одном клубе, такое нечасто бывает в спорте. Я смогу, и это очень важно»
Марк Шайфли сказал, что надеется отыграть всю карьеру за «Виннипег».
30-летний нападающий подписал новый контракт с клубом на 7 лет с кэпхитом 8,5 миллиона долларов.
Канадец выступает за «Джетс» с 2011 года. Он был первым игроком, которого клуб выбрал на драфте после переезда в Канаду из Атланты.
«Для меня это было по-настоящему важно – остаться в «Джетс» на 8 лет (с учетом наступающего сезона – прим. Sports.ru). Я думаю, мне будет 39 лет, когда истечет срок контракта. Быть в «Виннипеге» всю карьеру – это честь. Немногие ребята проводят всю карьеру в одной команде.
Стив Айзерман был моим кумиром в детстве, я всегда равнялся на него. Он всю карьеру играл за «Детройт». Такое нечасто бывает в хоккее, да и в целом в спорте. Я смогу это сделать, и это очень важно», – сказал Шайфли.
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