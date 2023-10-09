Фанаты «Сочи» обратились к руководству из-за возможного перехода Рендулича в СКА: «До каких пор это будет продолжаться? Дайте нам побеждать!»

Теги СКА болельщики КХЛ Сочи Борна Рендулич Хоккей

Фанаты «Сочи» обратились к руководству из-за возможного перехода игрока в СКА.

Ранее появилась информация, что Марат Хуснутдинов может перейти в «Сочи» в обмен на хорватского нападающего Борну Рендулича.

«Мы, инициативная группа болельщиков хоккейного клуба «Сочи», обращаемся к руководству клуба с просьбой разъяснить слухи, появившиеся в интернете, по поводу того, что у нас забирают Борну Рендулича в хоккейный клуб СКА.

До каких пор это будет продолжаться? В том сезоне отдали многих игроков – топовых для нашего клуба.

В этом году только начали побеждать – и снова это повторяется. Пожалуйста, дайте нам какие-нибудь разъяснения. Дайте нам побеждать!» – сказал участник группы болельщиков «Сочи».

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13 комментариев

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Артем Зырянов
Не понимают, что это в интересах сборной России. А, стоп..
+18
0
+18
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Crenk
Сочи дербанят из раза в раз как футбольные КС
+7
0
+7
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gukmamop
ого, фанаты Сочи
+6
-1
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Clever_mind
А Ромка там временем, надев шапку Наполеона, марширует в своём замке с выкриками "я великий я великий".
+3
-1
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Андрей Ш
Неблагоприятные, подумал Рома и пошёл смотреть 899 матч)
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Anti S
А кто это руководство ХК "Сочи"?
Воропаев гендир? Кто он и откуда. хотя бы глянули. на директора по хоккейным операциям, тоже бы не мешало посмотреть..
но напомню самое главное в этой теме
что такое фхр
Президент— Владислав Александрович Третьяк.
Председатель правления— Аркадий Романович Ротенберг.
Первый вице-президент -Роман Борисович Ротенберг
болелам Сочи сочувствую
+1
0
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Anti S
Ответ ivan555navi
А причём тут ФХР? Это КХЛ и у него своё руководство.
Ваня привет!
начало текста. кто такие директора Сочи.
и поймёшь причём тут ФХР и ротенберги
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Павел Вовченко
А это активная группа тоже из питера приехала? или они действительно из самого Сочи и болеют за клуб
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J-12
молодцы
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Вы чё, болелы! Дайте Борьке доиграть в игру. У него как раз начинает собираться 9 тройка нападения за этот сезон
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ivan555navi
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Ответ Anti S
А кто это руководство ХК "Сочи"? Воропаев гендир? Кто он и откуда. хотя бы глянули. на директора по хоккейным операциям, тоже бы не мешало посмотреть.. но напомню самое главное в этой теме что такое фхр Президент— Владислав Александрович Третьяк. Председатель правления— Аркадий Романович Ротенберг. Первый вице-президент -Роман Борисович Ротенберг болелам Сочи сочувствую
А причём тут ФХР? Это КХЛ и у него своё руководство.
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