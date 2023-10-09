Фанаты «Сочи» обратились к руководству из-за возможного перехода Рендулича в СКА: «До каких пор это будет продолжаться? Дайте нам побеждать!»
Фанаты «Сочи» обратились к руководству из-за возможного перехода игрока в СКА.
Ранее появилась информация, что Марат Хуснутдинов может перейти в «Сочи» в обмен на хорватского нападающего Борну Рендулича.
«Мы, инициативная группа болельщиков хоккейного клуба «Сочи», обращаемся к руководству клуба с просьбой разъяснить слухи, появившиеся в интернете, по поводу того, что у нас забирают Борну Рендулича в хоккейный клуб СКА.
До каких пор это будет продолжаться? В том сезоне отдали многих игроков – топовых для нашего клуба.
В этом году только начали побеждать – и снова это повторяется. Пожалуйста, дайте нам какие-нибудь разъяснения. Дайте нам побеждать!» – сказал участник группы болельщиков «Сочи».
Воропаев гендир? Кто он и откуда. хотя бы глянули. на директора по хоккейным операциям, тоже бы не мешало посмотреть..
но напомню самое главное в этой теме
что такое фхр
Президент— Владислав Александрович Третьяк.
Председатель правления— Аркадий Романович Ротенберг.
Первый вице-президент -Роман Борисович Ротенберг
болелам Сочи сочувствую
начало текста. кто такие директора Сочи.
и поймёшь причём тут ФХР и ротенберги