Фанаты «Сочи» обратились к руководству из-за возможного перехода Рендулича в СКА: «До каких пор это будет продолжаться? Дайте нам побеждать!»

Фанаты «Сочи» обратились к руководству из-за возможного перехода игрока в СКА.

Ранее появилась информация, что Марат Хуснутдинов может перейти в « » в обмен на хорватского нападающего Борну Рендулича.

«Мы, инициативная группа болельщиков хоккейного клуба «Сочи», обращаемся к руководству клуба с просьбой разъяснить слухи, появившиеся в интернете, по поводу того, что у нас забирают Борну Рендулича в хоккейный клуб СКА.

До каких пор это будет продолжаться? В том сезоне отдали многих игроков – топовых для нашего клуба.

В этом году только начали побеждать – и снова это повторяется. Пожалуйста, дайте нам какие-нибудь разъяснения. Дайте нам побеждать!» – сказал участник группы болельщиков «Сочи».