«Сочи» возьмет Бракко на место Рендулича, «Барыс» не получит взамен ничего («Матч ТВ»)

«Сочи» возьмет Джереми Бракко на место Борны Рендулича, не отдав «Барысу» ничего.

Сочинский клуб уже нашел себе нового легионера вместо хорватского форварда, предстоящий обмен которого в уже подтвердил агент.

Как сообщает « », южане заберут у « » , ничего не отдав взамен. Игрок расторгнет контракт с казахстанским клубом, а потом будет оформлен переход.

Отметим, что ранее «Барыс» помещал 26-летнего американца в список отказов. У него и у один и тот же агент – Алеша Пилко.