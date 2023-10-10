«Сочи» возьмет Бракко на место Рендулича, «Барыс» не получит взамен ничего («Матч ТВ»)

Теги СКА возможные переходы КХЛ Барыс Сочи Борна Рендулич Джереми Бракко Матч ТВ Алеша Пилко Хоккей

«Сочи» возьмет Джереми Бракко на место Борны Рендулича, не отдав «Барысу» ничего.

Сочинский клуб уже нашел себе нового легионера вместо хорватского форварда, предстоящий обмен которого в СКА уже подтвердил агент. 

Как сообщает «Матч ТВ», южане заберут у «Барыса» Джереми Бракко, ничего не отдав взамен. Игрок расторгнет контракт с казахстанским клубом, а потом будет оформлен переход. 

Отметим, что ранее «Барыс» помещал 26-летнего американца в список отказов. У него и у Рендулича один и тот же агент – Алеша Пилко.

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2 комментария

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Machine Head
Бракко прокачают , будет лучшим бомбардиром . К плей офф перейдет в систему .
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