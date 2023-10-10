Агент Рендулича подтвердил, что СКА выменяет игрока у «Сочи». Хорват набрал 9+6 в 16 матчах сезона
Агент Борны Рендулича подтвердил обмен игрока из «Сочи» в СКА.
«Да, в ближайшее время Борна Рендулич будет обменян из «Сочи» в СКА», – сказал Алеша Пилко.
31-летний хорватский форвард набрал 15 (9+6) очков в 16 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ за сочинцев.
Ранее сообщалось, что СКА отдаст Марата Хуснутдинова в качестве компенсации.
Посмотрите интервью Задорова, как себя Ротенберг ведет в раздевалке. Он там про сборную 2021 года рассказывал. Почему провалились с таким составом.
В Ска тоже самое.
Тоже качественный игрок.
У хорвата просто пошло в Сочи в начале сезона, а у Марата нет.
Но в Ска не ждут. В Ска сразу меняют.