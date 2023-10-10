Агент Рендулича подтвердил, что СКА выменяет игрока у «Сочи». Хорват набрал 9+6 в 16 матчах сезона

Агент Борны Рендулича подтвердил обмен игрока из «Сочи» в СКА.

«Да, в ближайшее время будет обменян из « » в СКА», – сказал .

31-летний хорватский форвард набрал 15 (9+6) очков в 16 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ за сочинцев.

Ранее сообщалось, что отдаст Марата Хуснутдинова в качестве компенсации.