Агент Рендулича подтвердил, что СКА выменяет игрока у «Сочи». Хорват набрал 9+6 в 16 матчах сезона

Теги СКА возможные переходы КХЛ Сочи Борна Рендулич Чемпионат.com Алеша Пилко Хоккей

Агент Борны Рендулича подтвердил обмен игрока из «Сочи» в СКА.

«Да, в ближайшее время Борна Рендулич будет обменян из «Сочи» в СКА», – сказал Алеша Пилко.

31-летний хорватский форвард набрал 15 (9+6) очков в 16 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ за сочинцев. 

Ранее сообщалось, что СКА отдаст Марата Хуснутдинова в качестве компенсации. 

19 комментариев

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Ruar
Йозе Сорокенберг
+12
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+12
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Ыжык
Ну очков 5 наберёт после перехода
+8
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+8
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askmi13
Ну как в данном случае, не угарать и не оскорблять нашу лигу???? Ну колхоз же. На кой этот игрок СКА? Ну сами же руководители лиги всю интригу убивают. Заиграл СОчи гу радоваться надо, конкуренция и тд... Но нет снова Рома.. снова хапает
+7
0
+7
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Алексей Иванов
Рома берёт все что блестит.
+7
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Джесси Пинкман
Позорище, конечно, но в плове отлетят как обычно с таким персонажем на бортике.
+6
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+6
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Дядя Федор Макларен
Пока, карьера...
+6
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genowayy
Хуснутдинова так бездарно слить это надо постараться
+6
0
+6
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Caniball
Ответ Machine Head
Никак не нажрутся ради единственной цели -КГ . Отдайте уже им кубок. Пусть КХЛ играет без них и будет справедливой и честной со спортивными принципами с четким регламентом .
Да самое интересное, что кого бы они не взяли, без помощи судей им не видать - КГ.
Посмотрите интервью Задорова, как себя Ротенберг ведет в раздевалке. Он там про сборную 2021 года рассказывал. Почему провалились с таким составом.
В Ска тоже самое.
+7
-1
+6
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Machine Head
Никак не нажрутся ради единственной цели -КГ . Отдайте уже им кубок. Пусть КХЛ играет без них и будет справедливой и честной со спортивными принципами с четким регламентом .
+7
-2
+5
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Габорик
Надо ещё Голдобина на 8 молодых игроков системы СКА выменять. Роман Борисович, не благодарите :)
+5
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+5
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Daishi
Почему обмен без кавычек?) Это понижение Хуснутдинова до фарма и повышение Рендулича до основы. Вот и вся система. ;)
+4
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Валерий Сергеевич
Вот за это СКА и не наводят! Ротан совсем обнаглел, как ворона, что где заблестело надо хапнуть, а хапают так, что рук не хватает!
+6
-2
+4
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Михаил Опякин
Да забирайте за так уже
+3
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йозе марино
минус из фэнтази)
+2
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Белый офицер
Ахахахахахах )))))))))))))
+2
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Caniball
Да вообще не факт, что Марат - хуже.
Тоже качественный игрок.
У хорвата просто пошло в Сочи в начале сезона, а у Марата нет.
Но в Ска не ждут. В Ска сразу меняют.
+1
-1
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Dragon10
Господин Морозов: моя хата с краю... Опять внимательно наблюдает) Пока дают хоть понаблюдать. А так, в ске ещё дох. условных хуснутдиновых, мичковых, да и прочих матсонов для обмена. Будем дальше наблюдать
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Bogatyrevaaa
Интересно, как быстро Рендулич сдуется в ска и разочарует великого тренера
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Serge Vendino
Ответ genowayy
Хуснутдинова так бездарно слить это надо постараться
Да это же в свой фарм отправляют. Будет хорошо играть - обменяют обратно. Запросто даже на того же хорвата.
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