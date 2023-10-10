Защитник СКА Федотов: «В «Куньлуне» играют канадцы, американцы – у них немного грязный стиль. Провоцировали наших лидеров»

Максим Федотов высказался о потасовках в матче СКА – «Куньлунь» (6:2) в КХЛ.

«Неплохое начало, взяли игру в свои руки, реализовали моменты и довели до победы. Мы всегда играем активно и начинаем активно. В каких‑то играх не получается это сделать, а сегодня удалось.

Потасовки? Играли эмоции. В « » играют канадцы, американцы – у них немного грязный стиль. Провоцировали наших лидеров сегодня», — сказал защитник .