Защитник СКА Федотов: «В «Куньлуне» играют канадцы, американцы – у них немного грязный стиль. Провоцировали наших лидеров»

Теги СКА драки КХЛ Куньлунь Ред Стар Максим Федотов Хоккей

Максим Федотов высказался о потасовках в матче СКА – «Куньлунь» (6:2) в КХЛ.

«Неплохое начало, взяли игру в свои руки, реализовали моменты и довели до победы. Мы всегда играем активно и начинаем активно. В каких‑то играх не получается это сделать, а сегодня удалось.

Потасовки? Играли эмоции. В «Куньлуне» играют канадцы, американцы – у них немного грязный стиль. Провоцировали наших лидеров сегодня», — сказал защитник СКА.

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3 комментария

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KasperSurgut
Грязные игры от англокитайцев)
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shahmur
Кругом одни Федотовы и англо-саксы
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AK_Flash
Федот, а что делал ты в матче против Торпедо? Ты, вроде, не канадец и не американец.
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