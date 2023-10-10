Игнатьев о «Куньлуне» и 2:6 от СКА: «7-й матч за 11 дней. Физиологию не обманешь, люди не роботы. Все в головах: выходишь на игру и чувствуешь безнадегу»

Виктор Игнатьев оценил поражение «Куньлуня» от СКА (2:6) в КХЛ.

«Комментировать особо нечего, СКА — с победой. Быстрая, маневренная команда, это было видно на протяжении всей игры. Соперники были на два шага впереди в каждом моменте, отсюда такой счет.

Мы выглядели очень тяжелыми и уставшими. До этого у нас было четыре матча за пять дней. Сегодня СКА был быстрее и мобильнее, отсюда и счет.

Календарь мы знали в августе, это ни для кого не загадка, а количество игр у всех в итоге будет одинаковым. Да, у нас нагромождение в октябре, мы играем 15 матчей, сегодня была седьмой за 11 дней. Физиологию не обманешь, люди не роботы.

Пытаемся выигрывать, но очень тяжело. Это даже не физически сложно, все в головах: выходишь на игру и чувствуешь какую-то безнадегу. Будем стараться, другого пути нет», – сказал главный тренер « ».