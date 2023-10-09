Пресс-конференция Ротенберга длилась всего 2,5 минуты: «Локомотив» закрыл наглухо «Торпедо» – постараемся найти ключи»
Роман Ротенберг рассказал о победе СКА над «Куньлунем».
СКА победил со счетом 6:2 в игре регулярного чемпионата КХЛ.
– Все отработали единым кулаком. Сыграли друг за друга. Выполнили установку.
Было пару неприятных ошибок. Все это разберем. Готовимся к следующей игре. Огромная благодарность нашим болельщикам.
– В конце был двойной малый штраф, вроде счет был крупный. Можно узнать, зачем взяли тайм-аут?
– А как вы думаете? Как считаете?
– Не могли реализовать, наверное.
– Вы видели, что было четыре минуты. Мы играли в две спецбригады большинства. Им надо было восстановиться. Дали им отдохнуть.
Главное – чтобы не было травм. Когда четыре минуты подряд играют две спецбригады – это большая нагрузка на команду.
– Увидел ноу-хау от вашей команды в большинстве. Максим Федотов действовал в центре на пятачке. Это продиктовано тем, что недобор праворуких на данный момент?
– Это творческий подход. Смекалка и закалка, – отметил Роман Ротенберг.
– Пожалуйста, вопросы, – пытался продолжить пресс-конференцию пресс-атташе СКА. «Больше нет, спасибо».
Но Роман Ротенберг сам продолжил говорить.
«У нас самое главное – следующая игра. Посмотрели отчеты. «Локомотив» закрыл наглухо «Торпедо». Очень серьезно готовимся к следующей игре.
Постараемся найти ключи к обороне «Локомотива». Будем работать, время есть, спасибо», – добавил главный тренер СКА, пресс-конференция которого продлилась две с половиной минуты.
Странно как-то журналисты отрабатывают, оставляют нас перлов ГЛАВНОГО)
Еще у Никитина сегодня прессуха и того меньше шла, хотя команда сыграла отлично. Скудные комментарии получились у победителей
Каков вопрос - таков ответ.
Эти журналисты вообще смотрят хоккей?