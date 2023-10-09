Пресс-конференция Ротенберга длилась всего 2,5 минуты: «Локомотив» закрыл наглухо «Торпедо» – постараемся найти ключи»

Роман Ротенберг рассказал о победе СКА над «Куньлунем».

СКА победил со счетом 6:2 в игре регулярного чемпионата .

– Все отработали единым кулаком. Сыграли друг за друга. Выполнили установку.

Было пару неприятных ошибок. Все это разберем. Готовимся к следующей игре. Огромная благодарность нашим болельщикам.

– В конце был двойной малый штраф, вроде счет был крупный. Можно узнать, зачем взяли тайм-аут?

– А как вы думаете? Как считаете?

– Не могли реализовать, наверное.

– Вы видели, что было четыре минуты. Мы играли в две спецбригады большинства. Им надо было восстановиться. Дали им отдохнуть.

Главное – чтобы не было травм. Когда четыре минуты подряд играют две спецбригады – это большая нагрузка на команду.

– Увидел ноу-хау от вашей команды в большинстве. Максим Федотов действовал в центре на пятачке. Это продиктовано тем, что недобор праворуких на данный момент?

– Это творческий подход. Смекалка и закалка, – отметил Роман Ротенберг.

– Пожалуйста, вопросы, – пытался продолжить пресс-конференцию пресс-атташе . «Больше нет, спасибо».

Но Роман Ротенберг сам продолжил говорить.

«У нас самое главное – следующая игра. Посмотрели отчеты. «Локомотив» закрыл наглухо « ». Очень серьезно готовимся к следующей игре.

Постараемся найти ключи к обороне « ». Будем работать, время есть, спасибо», – добавил главный тренер СКА, пресс-конференция которого продлилась две с половиной минуты.