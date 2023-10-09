Пресс-конференция Ротенберга длилась всего 2,5 минуты: «Локомотив» закрыл наглухо «Торпедо» – постараемся найти ключи»

Теги Локомотив СКА Торпедо КХЛ Роман Ротенберг Куньлунь Ред Стар Хоккей

Роман Ротенберг рассказал о победе СКА над «Куньлунем».

СКА победил со счетом 6:2 в игре регулярного чемпионата КХЛ.

– Все отработали единым кулаком. Сыграли друг за друга. Выполнили установку.

Было пару неприятных ошибок. Все это разберем. Готовимся к следующей игре. Огромная благодарность нашим болельщикам.

– В конце был двойной малый штраф, вроде счет был крупный. Можно узнать, зачем взяли тайм-аут?

– А как вы думаете? Как считаете?

– Не могли реализовать, наверное.

– Вы видели, что было четыре минуты. Мы играли в две спецбригады большинства. Им надо было восстановиться. Дали им отдохнуть.

Главное – чтобы не было травм. Когда четыре минуты подряд играют две спецбригады – это большая нагрузка на команду.

– Увидел ноу-хау от вашей команды в большинстве. Максим Федотов действовал в центре на пятачке. Это продиктовано тем, что недобор праворуких на данный момент?

– Это творческий подход. Смекалка и закалка, – отметил Роман Ротенберг.

– Пожалуйста, вопросы, – пытался продолжить пресс-конференцию пресс-атташе СКА. «Больше нет, спасибо».

Но Роман Ротенберг сам продолжил говорить.

«У нас самое главное – следующая игра. Посмотрели отчеты. «Локомотив» закрыл наглухо «Торпедо». Очень серьезно готовимся к следующей игре.

Постараемся найти ключи к обороне «Локомотива». Будем работать, время есть, спасибо», – добавил главный тренер СКА, пресс-конференция которого продлилась две с половиной минуты.

12 комментариев

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Михаил Качалов
Рома просто гений Российского хоккея клоунада продолжается.
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гузяка
Ответ Ярославец75
Клоун, ты хоть глянул бы статистику матча по броскам, кто кого закрывал.
Он же вас похвалил наоборот. Френдли файр в данном случае
+4
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pizzatcarizza
Странно выглядит конечно,Видимо Роман Борисович хотел поделиться очередной мудростью хоккейной, но не удалось.
Странно как-то журналисты отрабатывают, оставляют нас перлов ГЛАВНОГО)
Еще у Никитина сегодня прессуха и того меньше шла, хотя команда сыграла отлично. Скудные комментарии получились у победителей
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Ебздрогыч
На самолет опаздывал
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Сергей Орлов
Кто-нибудь, расскажите ему, что кулак не может быть не единым.
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alklimov2018
"Это продиктовано тем, что недобор праворуких на данный момент?"
Каков вопрос - таков ответ.
Эти журналисты вообще смотрят хоккей?
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Machine Head
Это недобор праворуких ? - Нет , это смекалка и закалка ! Бггггг . Ответ главного тренера профессионального хоккейного клуба . Конечно, журналисты тоже безграмотные. Бывает звено полностью из праворуких. При чем здесь вообще пятак. Могло быть наложение.
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Евгений Кислицын
йозе все четко разложил по системе
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pizzatcarizza
Ответ гузяка
Он же вас похвалил наоборот. Френдли файр в данном случае
Классическое чтение пятой точкой)
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