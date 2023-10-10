Кокорев о поражении от ЦСКА в овертайме: «Сочи» владел инициативой в 3-м периоде, сражался до конца и хотел победить»

Дмитрий Кокорев оценил поражение «Сочи» от ЦСКА (2:3 ОТ) в КХЛ.

«Мы играли с чемпионами. Тяжелая игра, вязкая, быстрая. В первом периоде, скажем так, присматривались друг к другу. Во втором тоже, а в третьем мы добавили и владели инициативой. Но ЦСКА – команда мастеровитая, забили нам в овертайме.

В любом случае хочу поблагодарить парней, которые сегодня 25 раз поймали на себя шайбу, вратаря поблагодарить. В общем и целом все сегодня красавцы. Сражались до конца и хотели победить, порадовать болельщиков.

Матч с «Северсталью», в котором мы проиграли 1:10, получился просто хоккейным несчастьем. Он мог повернуться в любую сторону, повернулся против нас — мы много не забили и пропустили. Но глобальных ошибок тактического плана мы не делали. Потом мы поговорили с парнями – просто был не наш день.

Сегодня новый день, игра против чемпионов, и вы сами все видели», – сказал главный тренер « ».