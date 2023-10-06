Кокорев о 4:3 с «Северсталью»: «Сочи» выстоял в меньшинстве и дожал в конце»

Дмитрий Кокорев оценил победу «Сочи» над «Северсталью» (4:3) в КХЛ.

– Для болельщиков, думаю, интересная игра была. Игра шла волнами – то туда, то сюда. Но для нас она, конечно, нервозной получилась – залетали какие-то шайбы рикошетные. Мы забивали неплохие голы, считаю, старались, бились, выполняли задание.

– Вы сказали, что залетали какие-то случайные голы, а много ли времени потратит тренерский штаб на разбор этой игры, и как много надо изменить перед следующим матчем с «Северсталью», который состоится уже послезавтра?

– Ну, конечно, мы будем готовиться к следующей игре, но я не сказал про случайные голы. Залетали шайбы после рикошетов. Для хоккея это нормальные шайбы, но где-то мы немножко недоработали, поэтому они и залетали.

Здесь все зависит от нас и нашего настроя. В любом случае, сегодня мы были настроены только на победу и дожали в конце. Если не ошибаюсь, за 53 секунды забили гол и выстояли в меньшинстве – это самое основное, – сказал главный тренер « ».