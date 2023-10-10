Жамнов о победе 5:1: «Не могу сказать, что это идеальный матч «Спартака». Есть претензии»

Теги Витязь Спартак Алексей Жамнов КХЛ Матвей Заседа Хоккей

Алексей Жамнов не назвал идеальным для «Спартака» матч против «Витязя».

Красно-белые победили со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Не могу сказать, что это была идеальная игра в нашем исполнении.

Знаю, как команда может сыграть, и видел, как сыграла. Претензии к ребятам есть, но есть моменты, которые стоит усилить. Например, концентрацию. Да много нюансов.

Предупреждал игроков, что после смены тренера у соперника будут другие эмоции, что это даст им положительный толчок. Были к этому готовы.

– Игра Матвея Заседы?

– Все зависит от игрока. Мы даем ему шанс, но проблема в том, что он хочет делать то, что не нужно делать.

Эмоции перехлестывают. Ему надо немного успокоиться и будет все нормально, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

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