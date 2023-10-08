Кожевников о «России 25»: «Ротенберг – талантливый специалист. Он собрал очень хорошую команду. Пусть пробует себя в сборной, а мы будем делать выводы»

Теги СКА ФХР Кубок Первого канала КХЛ Александр Кожевников Роман Ротенберг Р-Спорт сборная России U25 Хоккей

Александр Кожевников высказался о Романе Ротенберге во главе «России 25».

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. На турнире выступит «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга. Также участие примут сборные Китая, Беларуси и Казахстана.

«Роман Ротенберг – талантливый специалист. Он собрал очень хорошую команду. Пусть пробует себя в сборной, а мы уже будем делать выводы.

Тем более когда, как не сейчас? Навряд ли мы будем участвовать в международных соревнованиях ближайшие несколько лет, поэтому пусть проявляет свои тренерские навыки», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Ротенберг возглавит сборную «России 25» на Кубке Первого канала. Турнир пройдет в Петербурге – сыграют также Китай, Беларусь и Казахстан

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10 комментариев

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Костя Кот
пусть попробует себя в сборной, а мы будем дальше лизать
+11
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Сергей Орлов
🤡😛
+9
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Bashibuzuck
Зачет😁, продолжай в том же духе, и, глядишь, куда нибудь на работу пригласят😁
+5
0
+5
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sd4fmwrvz8
Мы уже сделали вывод на счет Кожевникова давно , старый лизоблюд
+5
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Хей-Хо, а ну пошли!
Крикунову текст хоть оставил? Чтоб деду не на сухую.
+3
0
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Bogatyrevaaa
Все выводы были сделаны давным-давно. И о Ротенберге, и о Кожевникове
+3
0
+3
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oberkorn
Вся страна в одном флаконе. Бездарь поставили рулить хоккеем, он все провалил, но все целуют ему ноги. Позорище.
+2
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Ми Ша
Вроде только сказал правильные слова про Торпедо,Ларионова и сборную … и на тебе, опять глубокий пролиз. Видимо кому-то не понравилась правда и Александру налили
+1
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Football family Gdansk
Выводы уже сделаны 😁
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Антон Некрасов
талантливый финансовый мошенник , а не специалист ...ещё хоть один талант озвучьте пожалуйста?!
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