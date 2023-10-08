Кожевников о «России 25»: «Ротенберг – талантливый специалист. Он собрал очень хорошую команду. Пусть пробует себя в сборной, а мы будем делать выводы»

Александр Кожевников высказался о Романе Ротенберге во главе «России 25».

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. На турнире выступит «Россия 25» под руководством . Также участие примут сборные Китая, Беларуси и Казахстана.

«Роман Ротенберг – талантливый специалист. Он собрал очень хорошую команду. Пусть пробует себя в сборной, а мы уже будем делать выводы.

Тем более когда, как не сейчас? Навряд ли мы будем участвовать в международных соревнованиях ближайшие несколько лет, поэтому пусть проявляет свои тренерские навыки», – сказал двукратный олимпийский чемпион .

Ротенберг возглавит сборную «России 25» на Кубке Первого канала. Турнир пройдет в Петербурге – сыграют также Китай, Беларусь и Казахстан