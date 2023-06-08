Петр Чех подписал контракт с «Оксфордом». Это 3-й клуб в хоккейной карьере экс-вратаря «Челси»

Теги Челси Петр Чех премьер-лига Англия Арсенал чемпионат Великобритании Хоккей

Петр Чех подписал контракт с английским хоккейным клубом «Оксфорд».

Это третий клуб в хоккейной карьере бывшего голкипера «Челси» и «Арсенала».

Прежде Петр Чех выступал за «Гилфорд Феникс» и «Челмсфорд».

В сезоне-2021/22 чешский вратарь играл за «Челмсфорд» в первом дивизионе лиги NIHL. Он провел 11 матчей за команду и одержал 6 побед, пропуская в среднем 3,89 шайбы и отражая 90,3% бросков.

«Очень рад новой главе с «Оксфордом». Слышал хорошие отзывы о клубе.

С нетерпением жду возможности снова сыграть с некоторыми из моих бывших товарищей по команде. Понятно, что у «Оксфорда» большие амбиции. Надеюсь, что смогу помочь им в этом», – сказал Чех.

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jeff Lebowski
Не может уже без шлема.
+44
-1
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bartez1986
в следующем сезоне с Аризоной выиграет КС
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарид Харисов
Ответ Jeff Lebowski
Не может уже без шлема.
Слава Богу хотя бы танкистом не стал.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jeff Lebowski
Ответ Фарид Харисов
Слава Богу хотя бы танкистом не стал.
Пока не стал.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vulturecrow
Ответ Bartez1986
в следующем сезоне с Аризоной выиграет КС
до финала дойдёт. но там их будет ждать Коламбус.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mpFreeman
Могли бы его и на чемпионат мира позвать вместе с Ягром). Эпохально бы было).
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Наконечный
Ответ Роман
Только что узнал что Чех в хоккей рубится. А какой был вратарь
еще играя в футбол рубился нехило
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vulturecrow
Ответ Роман
Только что узнал что Чех в хоккей рубится. А какой был вратарь
ну, так-то он и есть вратарь.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Только что узнал что Чех в хоккей рубится.
А какой был вратарь
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ukrainec228
Ну машина ! Может еще в НХЛ успеет поиграть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красная стрела
Зашёл на новость, с надеждой увидеть, что он напом играет😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forte Live
Неугомонный))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Михайлович
сперва подумал что карьеру в футболе возобновил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LaffyTaffy
Ответ Jeff Lebowski
Пока не стал.
танкисты, шлем, Прага, Чех...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий