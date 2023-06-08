Петр Чех подписал контракт с «Оксфордом». Это 3-й клуб в хоккейной карьере экс-вратаря «Челси»

Петр Чех подписал контракт с английским хоккейным клубом «Оксфорд».

Это третий клуб в хоккейной карьере бывшего голкипера «Челси» и «Арсенала».

Прежде Петр Чех выступал за «Гилфорд Феникс» и «Челмсфорд».

В сезоне-2021/22 чешский вратарь играл за «Челмсфорд» в первом дивизионе лиги NIHL. Он провел 11 матчей за команду и одержал 6 побед, пропуская в среднем 3,89 шайбы и отражая 90,3% бросков.

«Очень рад новой главе с «Оксфордом». Слышал хорошие отзывы о клубе.

С нетерпением жду возможности снова сыграть с некоторыми из моих бывших товарищей по команде. Понятно, что у «Оксфорда» большие амбиции. Надеюсь, что смогу помочь им в этом», – сказал Чех.