Агент Толчинского и Грицюка: «СКА начнет играть в свой хоккей где-то с середины ноября. Всей команде нужен еще месяц на адаптацию»

Шуми Бабаев считает, что СКА начнет играть в свой хоккей с середины ноября.

– и Грицюк, судя по результативности в последних матчах, смогли адаптироваться к новой команде?

– Там всей команде нужен еще месяц на адаптацию. Думаю, СКА начнет играть в свой хоккей где-то с середины ноября.

Когда на ключевые позиции и на ведущие роли приходят новые игроки, то, конечно, нужно время.

– СКА вновь будет претендовать на первое место в конференции?

– Абсолютно уверен в этом. Наряду с тем же , – сказал агент нападающих СКА Сергея Толчинского и .