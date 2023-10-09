Агент Толчинского и Грицюка: «СКА начнет играть в свой хоккей где-то с середины ноября. Всей команде нужен еще месяц на адаптацию»

Теги ЦСКА СКА Шуми Бабаев КХЛ Сергей Толчинский Арсений Грицюк Хоккей

Шуми Бабаев считает, что СКА начнет играть в свой хоккей с середины ноября.

Толчинский и Грицюк, судя по результативности в последних матчах, смогли адаптироваться к новой команде?

– Там всей команде нужен еще месяц на адаптацию. Думаю, СКА начнет играть в свой хоккей где-то с середины ноября.

Когда на ключевые позиции и на ведущие роли приходят новые игроки, то, конечно, нужно время.

– СКА вновь будет претендовать на первое место в конференции?

– Абсолютно уверен в этом. Наряду с тем же ЦСКА, – сказал агент нападающих СКА Сергея Толчинского и Арсения Грицюка.

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3 комментария

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Араторн - отец Арагорна
Лучше бы молчал заср...ц, подставил ребят ради личной наживы. С Толчинским я еще могу понять, жена и все такое, бог с ним. Но с Грицюком ситуация выглядит как самое настоящее нае...лово. Дешевый барыга, тьфу!
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viktorpavlov70
Бабаю наверное забыли сказать, что к середине ноября у СКА опять будет новая команда, которая сейчас активно скупается и обменивается.
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алексей-омич
Нострадамус наших дней...али чудак на букву М.. просто.
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