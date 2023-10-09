Агент Толчинского и Грицюка: «СКА начнет играть в свой хоккей где-то с середины ноября. Всей команде нужен еще месяц на адаптацию»
Шуми Бабаев считает, что СКА начнет играть в свой хоккей с середины ноября.
– Толчинский и Грицюк, судя по результативности в последних матчах, смогли адаптироваться к новой команде?
– Там всей команде нужен еще месяц на адаптацию. Думаю, СКА начнет играть в свой хоккей где-то с середины ноября.
Когда на ключевые позиции и на ведущие роли приходят новые игроки, то, конечно, нужно время.
– СКА вновь будет претендовать на первое место в конференции?
– Абсолютно уверен в этом. Наряду с тем же ЦСКА, – сказал агент нападающих СКА Сергея Толчинского и Арсения Грицюка.
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