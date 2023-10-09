Далин продлил контракт с «Баффало» на 8 лет. Кэпхит – 11 млн долларов

Теги Баффало НХЛ Расмус Далин Хоккей

Защитник Расмус Далин подписал новый контракт с «Баффало».

Срок соглашения рассчитан на 8 лет. Зарплата – 11 млн долларов в год в среднем.

Текущий контракт Расмуса Далина с кэпхитом 6 млн долларов действует до конца сезона-2023/24.

В минувшем сезоне НХЛ швед обновил все личные рекорды результативности, набрав 73 (15+58) очка в 78 матчах регулярного чемпионата при полезности «+12».

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11 комментариев

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kirkat7
Ответ Александр Сандалов
многовато как по мне ,9-9,5 было бы самый раз
Почти весь прайм свой в Баффало проведет и стоит все еще меньше, чем ЭК. Плюс кепка прыгнет в следующем году значительно.
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Иван Павлов
Ответ NeSt274
Козенсу и, в особннности, Томпсону сейчас наверное очень приятно)
Томпсону просто не повезло со временем подписания контракта. Он продлился после одного успешного сезона и ещё до того, как стало известно о скором повышении потолка. Поэтому в итоге его контракт сейчас выглядит кражей для менеджмента Баффало.

А Козенс подписался на вполне приличные для его роли (второй центр) и статистики деньги. Думаю, ему обидно не будет. Не всем же, будучи центрами второго звена, сидеть на 11-миллионном контракте, как Таваресу.
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Иван Павлов
Ответ Александр Сандалов
Таким контрактами кубки не выигрывают , посмотри контракты Куча и Маккиннона ,оба мостика принесли своим командам победы,а тут чувак впервые выбил 70+ очков ,учитывая аномальную результатативность вообще у всех,и получил контракт жизни.
Маккиннона некорректно сравнивать с Далином. Посмотрите, сколько МакК набирал в первые 3-4 сезона. За что там было давать больше? Он реально заиграл на уровне 1 оверолла только на пятый сезон в лиге, тогда-то этот контракт и начал становиться очень серьёзным подспорьем для Колорадо в борьбе за кубок.

Если его и сравнивать с кем-то из Баффало, то с Томпсоном. Одна позиция, схожие суммы и сроки контрактов, и именно после подписания соглашений оба игрока делают большой рывок, делая эти контракты одними из лучших в лиге по соотношению "цена/качество".

Ну и, да, у Нэйтана не мостик был, а долгосрочное соглашение. На мостике сейчас как раз Далин досиживает последний сезон.
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Александр Сандалов
многовато как по мне ,9-9,5 было бы самый раз
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NeSt274
Козенсу и, в особннности, Томпсону сейчас наверное очень приятно)
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bailen
Ответ kirkat7
Почти весь прайм свой в Баффало проведет и стоит все еще меньше, чем ЭК. Плюс кепка прыгнет в следующем году значительно.
Отличный контракт для Баффало! Надежный защитник-универсал набирающий уже почти очко за игру. Через три года его контракт будет стоит 13+, ну и нужно учитывать, что это Баффало, где далеко не каждого уговоришь подписаться
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memphis
Шикарно 😎
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Амфитрион
Много, но объяснимо, и даже возможно справедливо с учетом предстоящего повышения потолка.
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Safkzn
хороший контракт, этот парень еще только раскрывается. Тем более в Баффало собрана крутая молодежь , они должны в скором времени показывать уровень
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Борнео
Серьёзный контракт, лишь бы стимул не потерял и травмы не замучили. Клинкам пора в плей-офф, сколько лет уже....
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