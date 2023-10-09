Далин продлил контракт с «Баффало» на 8 лет. Кэпхит – 11 млн долларов
Защитник Расмус Далин подписал новый контракт с «Баффало».
Срок соглашения рассчитан на 8 лет. Зарплата – 11 млн долларов в год в среднем.
Текущий контракт Расмуса Далина с кэпхитом 6 млн долларов действует до конца сезона-2023/24.
В минувшем сезоне НХЛ швед обновил все личные рекорды результативности, набрав 73 (15+58) очка в 78 матчах регулярного чемпионата при полезности «+12».
А Козенс подписался на вполне приличные для его роли (второй центр) и статистики деньги. Думаю, ему обидно не будет. Не всем же, будучи центрами второго звена, сидеть на 11-миллионном контракте, как Таваресу.
Если его и сравнивать с кем-то из Баффало, то с Томпсоном. Одна позиция, схожие суммы и сроки контрактов, и именно после подписания соглашений оба игрока делают большой рывок, делая эти контракты одними из лучших в лиге по соотношению "цена/качество".
Ну и, да, у Нэйтана не мостик был, а долгосрочное соглашение. На мостике сейчас как раз Далин досиживает последний сезон.