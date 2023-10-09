Далин продлил контракт с «Баффало» на 8 лет. Кэпхит – 11 млн долларов

Защитник Расмус Далин подписал новый контракт с «Баффало».

Срок соглашения рассчитан на 8 лет. Зарплата – 11 млн долларов в год в среднем.

Текущий контракт с кэпхитом 6 млн долларов действует до конца сезона-2023/24.

В минувшем сезоне швед обновил все личные рекорды результативности, набрав 73 (15+58) очка в 78 матчах регулярного чемпионата при полезности «+12».