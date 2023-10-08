Яруллин об отставке Гатиятулина: «Стараемся не обращать внимания на перестановки. Игроки приходят и уходят, случаются обмены. Так же бывает и с тренерским штабом»

Альберт Яруллин прокомментировал победу в матче против «Авангарда» (4:1).

Это была первая игра «Трактора» после отставки тренера .

– Это была интересная и важная игра для нас. Конечно, хотелось победить после обидного поражения дома. Надо было переламывать эту сухую серию, когда один гол с игры, один в овертайме, с «Уфой» вообще ничего не забили.

Ребята вышли настроенные, здорово, что получилось обыграть такого соперника. Надеюсь, игра также порадовала наших болельщиков.

– Изменения в тренерском штабе придали импульс команде? Какая была атмосфера в раздевалке перед игрой?

– Ну это наша работа, мы стараемся все равно не обращать внимания на эти перестановки. Это то же самое, как игроки приходят и уходят, случаются обмены. Так же бывает и с тренерским штабом.

Поэтому стараюсь не обращать на это внимания. Надо выходить на лед и делать результат, – сказал защитник « » .