Овечкин вошел в топ-10 игроков НХЛ с самыми высокими доходами по версии Forbes.

Рейтинг отражает доход с выступлений в сезоне-2023/24 и заработок вне площадки. Налоги и комиссионные отчисления не вычитаются.

Капитан « » разделил первое место с нападающим « » .

Суммарный доход Овечкина оценили в 17,5 млн долларов. Из них 12,5 млн долларов составляет зарплата и бонусы, 5 млн долларов – доходы вне льда: рекламные контракты, лицензирование и другие бизнес-проекты.

Доход Маккиннона также составит 17,5 млн долларов. Зарплата форварда составит 16,5 млн долларов, сторонние доходы – 1 млн долларов.

Третьим в списке стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с суммарным доходом 16 млн долларов. Зарплата составит 11 млн долларов, доходы вне льда – 5 млн долларов.

Четвертое место занял форвард «Бостона» Давид Пастрняк. Его доход составляет 13,8 млн долларов, из которых 13 млн – зарплата, 800 тысяч долларов – сторонние доходы.

Пятым стал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов с доходом 13 млн долларов. Зарплата игрока – 12,5 млн долларов, доходы вне льда – 500 тысяч долларов.

Шестое место занял защитник «Нью-Джерси» Дуги Хэмилтон с доходом 12,7 млн долларов, из которых 12,6 млн – зарплата, 100 тысяч долларов – сторонние доходы.

Седьмым в списке стал защитник «Чикаго» Сет Джонс с доходом 12,6 млн долларов. Зарплата составит 12,5 млн долларов, доходы вне льда – 100 тысяч долларов.

Восьмое место занял защитник «Вегаса» Алекс Пьетранжело. Его доход составит 12,4 млн долларов, из которых 12,3 млн – зарплата, 100 тысяч долларов – сторонние доходы.

Девятым стал защитник «Рейнджерс» Адам Фокс с доходом 12,3 млн долларов. Его зарплата составит 12 млн долларов, доходы вне льда – 300 тысяч долларов.

Десятое место разделили форвард «Нью-Джерси» Тимо Майер и защитник «Коламбуса» Зак Веренски (по 12,2 млн долларов). Зарплата игроков – 12 млн долларов, сторонние доходы – по 200 тысяч долларов.