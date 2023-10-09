Овечкин разделил 1-е место в НХЛ по доходам с Маккинноном, Макдэвид – 3-й, Капризов – 5-й (Forbes)

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Овечкин вошел в топ-10 игроков НХЛ с самыми высокими доходами по версии Forbes.

Рейтинг отражает доход с выступлений в сезоне-2023/24 и заработок вне площадки. Налоги и комиссионные отчисления не вычитаются. 

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин разделил первое место с нападающим «Колорадо» Нэтаном Маккинноном.

Суммарный доход Овечкина оценили в 17,5 млн долларов. Из них 12,5 млн долларов составляет зарплата и бонусы, 5 млн долларов – доходы вне льда: рекламные контракты, лицензирование и другие бизнес-проекты.

Доход Маккиннона также составит 17,5 млн долларов. Зарплата форварда составит 16,5 млн долларов, сторонние доходы – 1 млн долларов.

Третьим в списке стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с суммарным доходом 16 млн долларов. Зарплата составит 11 млн долларов, доходы вне льда – 5 млн долларов.

Четвертое место занял форвард «Бостона» Давид Пастрняк. Его доход составляет 13,8 млн долларов, из которых 13 млн – зарплата, 800 тысяч долларов – сторонние доходы.

Пятым стал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов с доходом 13 млн долларов. Зарплата игрока – 12,5 млн долларов, доходы вне льда – 500 тысяч долларов.

Шестое место занял защитник «Нью-Джерси» Дуги Хэмилтон с доходом 12,7 млн долларов, из которых 12,6 млн – зарплата, 100 тысяч долларов – сторонние доходы. 

Седьмым в списке стал защитник «Чикаго» Сет Джонс с доходом 12,6 млн долларов. Зарплата составит 12,5 млн долларов, доходы вне льда – 100 тысяч долларов.

Восьмое место занял защитник «Вегаса» Алекс Пьетранжело. Его доход составит 12,4 млн долларов, из которых 12,3 млн – зарплата, 100 тысяч долларов – сторонние доходы.

Девятым стал защитник «Рейнджерс» Адам Фокс с доходом 12,3 млн долларов. Его зарплата составит 12 млн долларов, доходы вне льда – 300 тысяч долларов.

Десятое место разделили форвард «Нью-Джерси» Тимо Майер и защитник «Коламбуса» Зак Веренски (по 12,2 млн долларов). Зарплата игроков – 12 млн долларов, сторонние доходы – по 200 тысяч долларов. 

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12 комментариев

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Kemal Gul
Конечно мизер в сравнении с другими лигами США. Даже как-то странно осознавать, что звезды НХЛ, будущие члены зала славы получают меньше, чем Кайл Кузма - посредственный ролевик из НБА
+13
-2
+11
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Bulat89
Ответ Kemal Gul
Конечно мизер в сравнении с другими лигами США. Даже как-то странно осознавать, что звезды НХЛ, будущие члены зала славы получают меньше, чем Кайл Кузма - посредственный ролевик из НБА
Подавляющее большинство здесь и не знает кто он такой.
+9
0
+9
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Oleg Nikolaev
Ответ HCSibir1989
Если вычесть налоги и сборы всякие разные, то объективно остается очень скромный доход по нынешним временам.
Прямо очень скромный?
+5
0
+5
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serg wyxa
У Каприза зарплата больше чем у Коннора?
+2
0
+2
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Serge Vendino
Ответ Ф_Крюгер
Странно, почему зарплата Коннора Макдэвида самая низкая из десятки упомянутых хоккеистов...🤔🤔
Кросби вообще нет в десятке
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boroda
Ответ Ф_Крюгер
Странно, почему зарплата Коннора Макдэвида самая низкая из десятки упомянутых хоккеистов...🤔🤔
не уверен, но скорее всего его ждет скорое переподписание либо же он сделал большую скидку, чтобы команда была сильнее
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ftw2002@yandex.ru
Ответ FCKUZBASS
поэтому Русских хоккеистов и не выгоняют из НХЛ. это бизнесс!
Раньше говорили, что спорт вне политики, теперь - бизнес вне политики)
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