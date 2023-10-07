Каменский о рейтинге игроков НХЛ от TSN: «Не смотрю. Овечкин у нас – самая легендарная личность. Все болеют, чтобы он побил рекорд Гретцки»
Валерий Каменский сказал, что его не интересуют рейтинги лучших игроков НХЛ.
В топ-10 лучших игроков НХЛ по версии TSN из россиян попал только форвард «Тампы» Никита Кучеров (8-е место).
Александр Овечкин занял 33-е место. Капитан «Вашингтона» занимает 2-е место среди лучших снайперов НХЛ с 822 шайбами в регулярных чемпионатах за карьеру. Лидирует Уэйн Гретцки (894).
«Не смотрю эти рейтинги. Оценка игроку дается, когда он уже заканчивает карьеру. Наши хоккеисты играют главные роли в своих командах, они – лидеры. На них самая большая ответственность и надежда. А рейтинг – это статистика и польза, которую они приносят команде.
На мой взгляд, самая легендарная личность в НХЛ у нас Овечкин. Все болельщики сейчас смотрят на Овечкина и болеют, чтобы он побил рекорд Гретцки. Он – звезда», – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли.
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