Каменский о рейтинге игроков НХЛ от TSN: «Не смотрю. Овечкин у нас – самая легендарная личность. Все болеют, чтобы он побил рекорд Гретцки»

Валерий Каменский сказал, что его не интересуют рейтинги лучших игроков НХЛ.

В топ-10 лучших игроков НХЛ по версии TSN из россиян попал только форвард « » (8-е место).

занял 33-е место. Капитан « » занимает 2-е место среди лучших снайперов с 822 шайбами в регулярных чемпионатах за карьеру. Лидирует Уэйн Гретцки (894).

«Не смотрю эти рейтинги. Оценка игроку дается, когда он уже заканчивает карьеру. Наши хоккеисты играют главные роли в своих командах, они – лидеры. На них самая большая ответственность и надежда. А рейтинг – это статистика и польза, которую они приносят команде.

На мой взгляд, самая легендарная личность в НХЛ у нас Овечкин. Все болельщики сейчас смотрят на Овечкина и болеют, чтобы он побил рекорд Гретцки. Он – звезда», – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли.