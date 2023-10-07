«Вашингтон» сократил состав в тренировочном лагере до 27 игроков. Мирошниченко остался в основе

«Вашингтон» сократил состав в лагере до 27 игроков, Иван Мирошниченко в основе.

«Кэпиталс» отправили 5 игроков в « » – свой фарм-клуб в – защитников Винсента Иорио и Чейза Приски, нападающих Хендрикса Лапьера, Райли Саттера и Этена Фрэнка.

Еще 6 игрокам для этого нужно пройти процедуру драфта отказов. Это вратарь Хантер Шепард, защитник Дилан Макилрат, форварды Николя Обе-Кюбель, Джо Снайвли, Майкл Сгарбосса и Алекс Лимож.

В составе команды остается 27 игроков – 3 вратаря, 9 защитников и 15 форвардов. Среди них 4 россиянина – защитник Александр Алексеев, форварды Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и .