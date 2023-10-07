«Вашингтон» сократил состав в тренировочном лагере до 27 игроков. Мирошниченко остался в основе

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«Вашингтон» сократил состав в лагере до 27 игроков, Иван Мирошниченко в основе.

«Кэпиталс» отправили 5 игроков в «Херши» – свой фарм-клуб в АХЛ – защитников Винсента Иорио и Чейза Приски, нападающих Хендрикса Лапьера, Райли Саттера и Этена Фрэнка. 

Еще 6 игрокам для этого нужно пройти процедуру драфта отказов. Это вратарь Хантер Шепард, защитник Дилан Макилрат, форварды Николя Обе-Кюбель, Джо Снайвли, Майкл Сгарбосса и Алекс Лимож.

В составе команды остается 27 игроков – 3 вратаря, 9 защитников и 15 форвардов. Среди них 4 россиянина – защитник Александр Алексеев, форварды Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Иван Мирошниченко

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6 комментариев

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Аризона Койотис
Ну что ж, Миро заслужил свой шанс перед АХЛ. Удачи!
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Андрей Лосев
Ваньке хочется пожелать успеха и здоровья прежде всего
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Mephi027
Мирошниченко желаю пахать больше всех, ну и удачи! Пусть повезёт в официальных играх.
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raspisanie77
Его пока никто не поднимал в основу, он вне ростер, сначала Кубеля надо спустить в АХЛ после уэйвера, потом его поднять 12-м напом и ещё Пачи в Лтир запихать
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Павел павел
хотелось бы увидеть сказку и Миро сразу в основе
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Pavol Demitra
Какой у него хват?
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