Крикунов о возможном допуске юниорских сборных до турниров: «Кошмар, что детей заставляют вовлекаться в политику. Скоро и грудничков будут туда засовывать»

Теги ФХР ИИХФ сборная России U18 Владимир Крикунов сборная России U16 сборная России U17 Политика Р-Спорт Хоккей

Владимир Крикунов считает, что юниорские сборные могут допустить до турниров.

Ранее стало известно, что ФХР попросит ИИХФ допустить до международных турниров юниорские сборные России.

Обращение будет направлено на фоне решения ФИФА и УЕФА допустить к международным турнирам футбольные команды из России, составленные из игроков в возрасте до 17 лет.

«Думаю, детям могут разрешить играть, не совсем же там дураки сидят. Дети ни в чем не виноваты.

Другой вопрос, что в случае допуска отдельные федерации будут отказываться играть.

Кошмар, что заставляют уже детей вовлекаться в политику. В чем проблема-то, если они будут играть? Скоро уже и грудничков будут туда засовывать», – сказал заслуженный тренер России Владимир Крикунов.

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3 комментария

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Don_Krebs
То есть пропагандистские "Разговоры о важном", "Защита Отечества" вместо ОБЖ, военная подготовка школьников и промывание мозгов детсадовцам - это норм, это не вовлечение в политику.
А вот допуск/недопуск к соревнованиям 17-летних лбов как представителей страны, развязавшей "спецоперацию" - это вовлечение "детей" в политику. Впрочем, от Крикунова ничего другого ожидать и не стоило.
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memphis
"Скоро уже и грудничков будут туда засовывать"

Вот-вот, скоро в эти ура-патриотические организации даже грудничков засунут.
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Санитар-волк
А в школах готовить их к "важному" - это нормально?
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