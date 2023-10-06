Крикунов о возможном допуске юниорских сборных до турниров: «Кошмар, что детей заставляют вовлекаться в политику. Скоро и грудничков будут туда засовывать»
Владимир Крикунов считает, что юниорские сборные могут допустить до турниров.
Ранее стало известно, что ФХР попросит ИИХФ допустить до международных турниров юниорские сборные России.
Обращение будет направлено на фоне решения ФИФА и УЕФА допустить к международным турнирам футбольные команды из России, составленные из игроков в возрасте до 17 лет.
«Думаю, детям могут разрешить играть, не совсем же там дураки сидят. Дети ни в чем не виноваты.
Другой вопрос, что в случае допуска отдельные федерации будут отказываться играть.
Кошмар, что заставляют уже детей вовлекаться в политику. В чем проблема-то, если они будут играть? Скоро уже и грудничков будут туда засовывать», – сказал заслуженный тренер России Владимир Крикунов.
А вот допуск/недопуск к соревнованиям 17-летних лбов как представителей страны, развязавшей "спецоперацию" - это вовлечение "детей" в политику. Впрочем, от Крикунова ничего другого ожидать и не стоило.
Вот-вот, скоро в эти ура-патриотические организации даже грудничков засунут.