Тренер форвардов «Салавата» Кольцов: «Забросили 40 шайб – 3-й показатель на Востоке. В последних играх результативность подтянули»

Тренер форвардов «Салавата Юлаева» высказался о результативности команды в КХЛ.

– Болельщики критикуют форму , большего ждут от , молодежи Уфы. Что скажете?

– При нынешнем календаре чемпионата нужно быть правильно готовым функционально и ментально. Хороший пример – форвард Дроздов. Как только Иван в постоянном движении и игровой агрессии, приходят опасные моменты и голы. Уходит мобильность – уходит и результативность.

Но, критикуя, надо смотреть и цифры. Идем шестыми в конференции, у нас 16 очков в 15 матчах, забросили 40 шайб – это третий показатель на Востоке. В последних играх результативность немного подтянули, будем и дальше работать в этом направлении, – сказал .