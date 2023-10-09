Тренер форвардов «Салавата» Кольцов: «Забросили 40 шайб – 3-й показатель на Востоке. В последних играх результативность подтянули»

Теги Салават Юлаев Константин Кольцов КХЛ Сергей Шмелев Александр Шаров Хоккей

Тренер форвардов «Салавата Юлаева» высказался о результативности команды в КХЛ.

– Болельщики критикуют форму Шмелева, большего ждут от Шарова, молодежи Уфы. Что скажете?

– При нынешнем календаре чемпионата нужно быть правильно готовым функционально и ментально. Хороший пример – форвард Дроздов. Как только Иван в постоянном движении и игровой агрессии, приходят опасные моменты и голы. Уходит мобильность – уходит и результативность.

Но, критикуя, надо смотреть и цифры. Идем шестыми в конференции, у нас 16 очков в 15 матчах, забросили 40 шайб – это третий показатель на Востоке. В последних играх результативность немного подтянули, будем и дальше работать в этом направлении, – сказал Константин Кольцов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий