Козлов после 3:6 от «Металлурга»: «Салавату» надо подтянуть дисциплину, много удаляемся. Играем в три пары защитников, не хватает свежих сил к концу игры»

Виктор Козлов высказался после поражения от «Металлурга» (3:6).

– Хороший матч с нашей стороны, когда играли в равных составах. Хорошо прессинговали, создавали моменты. Надо подтянуть дисциплину, много удаляемся.

Сейчас играем в три пары защитников, не хватает свежих сил к концу игры. Молодые постепенно становятся лидерами, забивают важные голы, выходят на ведущие роли. Дисциплину надо подтянуть, нельзя столько удаляться с такими командами, как «Металлург».

– Почему провалились во втором периоде?

– Во втором периоде мы играли половину игрового отрезка. Надо подтянуть дисциплину, нарушения были даже в чужой зоне. Из-за штрафов инициатива перешла к « ».

– Почему не получилось два периода играть активно?

– Мы играли активно, соперник тоже. Хорошая игра с обеих сторон, создавали качественные моменты, держали прессинг. Вратари выглядели на уровне.

– Что должен сделать , чтобы регулярно играть в ?

– Работать. У нас хорошая обойма, мы находим игровое время всем, кто помогает команде. Глеб – один из тех ребят. Он мало играл, не падал духом, продолжал работать. Сегодня его тройка хорошо смотрелась.

– Когда ждать на льду Шмелева?

– тренируется и набирает форму. Когда получит шанс, должен им воспользоваться.

– Хмелевски – лидер по удалениям. Что с этим делать?

– – эмоциональный человек. Никого не устраивает такая ситуация, иногда его перехлестывает. Молодой парень, учится, растет. Он хороший игрок, на него все обращают внимание. Против него по-другому играют, он сталкивается с давлением.

Саша – лидер, должен помогать команде выигрывать. Он молодой, в Уфе всегда большое давление от болельщиков и прессы. Сейчас ребята взрослеют, матереют.

– Как вам игра Коледова в меньшинстве? В каком он сейчас состоянии?

– Коледову досталось. Все защитники блокировали броски, это показывает характер и мужество наших защитников. Против такой быстрой команды, как «Металлург», играть в три пары тяжело.

– Вас не удивляет игра Кулемина в 37 лет?

– Нет, я от него этого ждал. Кулемин – идеальный пример, как надо работать. Он на протяжении всей карьеры доказывает свой профессионализм за счет работы, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

«Салават Юлаев» проиграл 5 из 7 последних матчей