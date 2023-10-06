Козлов после 3:6 от «Металлурга»: «Салавату» надо подтянуть дисциплину, много удаляемся. Играем в три пары защитников, не хватает свежих сил к концу игры»

Теги Салават Юлаев Металлург Мг Николай Кулемин Виктор Козлов КХЛ Сергей Шмелев Павел Коледов Саша Хмелевски Егор Кузьминов Хоккей

Виктор Козлов высказался после поражения от «Металлурга» (3:6).

– Хороший матч с нашей стороны, когда играли в равных составах. Хорошо прессинговали, создавали моменты. Надо подтянуть дисциплину, много удаляемся.

Сейчас играем в три пары защитников, не хватает свежих сил к концу игры. Молодые постепенно становятся лидерами, забивают важные голы, выходят на ведущие роли. Дисциплину надо подтянуть, нельзя столько удаляться с такими командами, как «Металлург».

– Почему провалились во втором периоде?

– Во втором периоде мы играли половину игрового отрезка. Надо подтянуть дисциплину, нарушения были даже в чужой зоне. Из-за штрафов инициатива перешла к «Металлургу».

– Почему не получилось два периода играть активно?

– Мы играли активно, соперник тоже. Хорошая игра с обеих сторон, создавали качественные моменты, держали прессинг. Вратари выглядели на уровне.

– Что должен сделать Кузьмин, чтобы регулярно играть в КХЛ?

– Работать. У нас хорошая обойма, мы находим игровое время всем, кто помогает команде. Глеб – один из тех ребят. Он мало играл, не падал духом, продолжал работать. Сегодня его тройка хорошо смотрелась.

– Когда ждать на льду Шмелева?

Сергей тренируется и набирает форму. Когда получит шанс, должен им воспользоваться.

– Хмелевски – лидер по удалениям. Что с этим делать?

Саша – эмоциональный человек. Никого не устраивает такая ситуация, иногда его перехлестывает. Молодой парень, учится, растет. Он хороший игрок, на него все обращают внимание. Против него по-другому играют, он сталкивается с давлением.

Саша – лидер, должен помогать команде выигрывать. Он молодой, в Уфе всегда большое давление от болельщиков и прессы. Сейчас ребята взрослеют, матереют.

– Как вам игра Коледова в меньшинстве? В каком он сейчас состоянии?

– Коледову досталось. Все защитники блокировали броски, это показывает характер и мужество наших защитников. Против такой быстрой команды, как «Металлург», играть в три пары тяжело.

– Вас не удивляет игра Кулемина в 37 лет?

– Нет, я от него этого ждал. Кулемин – идеальный пример, как надо работать. Он на протяжении всей карьеры доказывает свой профессионализм за счет работы, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

«Салават Юлаев» проиграл 5 из 7 последних матчей

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14 комментариев

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РАСИЛ УСМАНОВ
козлова выкинте
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Азат Хабибуллин
у тебя (мат) Варлов тренеруется вместе с командой в городе,че ты его тогда не выпускаешь (оскорбление).Деградировать только и умеет
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Butcher555
Скорикова выпускай, а лучше останься и потеряйся в магнитке
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Ачиваков Марат
Опять проиграли.Как то надо выходить из этой ямы, где лидеры, почему до сих пор в тени? Соберитесь ребята, нужно поверить в себя, в то, что вы такие же игроки, не хуже всех. Ждем и верим в команду, нужна наша поддержка, паника ни кому не нужна, ни игрокам, ни нам болельщикам.
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Зимфир Кадыров
у вас нету систему игры,при Лямса была система а вы эту систему проигнорировали или не до поняли до игроков не донесли, хоть какие игроки у вас будут знаменитые если нет системы ,вы не сможете вывести клуб в топ ,Вы как игрок свое время хороший но,как тренер вы не состоялись.
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РАСИЛ УСМАНОВ
о козел.посмотрите на ларионова
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РАСИЛ УСМАНОВ
козел есть козел
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sd4fmwrvz8
Салавату нужно!- новое нормальное руководство,и нормальный тренер который порядок наведет, а не тупо номер отбывать на мостике,без эмоций без энергии это не тренер!этих игроков гонять надо что бы пахали и за нарушения дисциплины наказывать !!!коледов бедолага один бился пластался за все косяки так называемых ваших молодых игроков , короче сезон очередной провален уже все ясно !трактор вон молодцы не стали тянуть сразу тренера сняли пока не поздно 👍
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sd4fmwrvz8
Позорная игра а у него все хорошо 🤦🏻‍♂️столько брака в передачах жесть просто даже это не отметил , он начинает уже бесить
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Сидни Кросби 2
Ответ РАСИЛ УСМАНОВ
козлова выкинте
Он говорит у вас отличная игра.
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strash
Ответ РАСИЛ УСМАНОВ
козлова выкинте
а с этим составом кто-то лучшего добиться сможет ???
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РАСИЛ УСМАНОВ
ларионовм
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РАСИЛ УСМАНОВ
рината .баширова выкигте
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Слово и Дело
Надеемся, что ответка будет. Достойная. План на игру имеется. Надеюсь в этот раз будем играть в хоккей.
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