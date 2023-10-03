Козлов про 1 гол Шмелева в 12 матчах: «Не тот уровень, который мы ждем. Но у нас есть план»

Виктор Козлов прокомментировал низкую результативность Сергея Шмелева.

« » проиграл «Ладе» (2:3) в матче регулярного чемпионата .

Нападающий не отметился результативными действиями, нанеся три броска по воротам за 13:35 игрового времени.

В этом сезоне форвард набрал 5 (1+4) очков в 12 играх.

– Как разбудить Шмелева? У него всего одна шайба в сезоне.

– Будем думать. Это хороший вопрос.

У нас есть план. Это не тот уровень, который мы от него ждем, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» .