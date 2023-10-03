Козлов про 1 гол Шмелева в 12 матчах: «Не тот уровень, который мы ждем. Но у нас есть план»

Теги Салават Юлаев Виктор Козлов КХЛ Сергей Шмелев Хоккей

Виктор Козлов прокомментировал низкую результативность Сергея Шмелева.

«Салават Юлаев» проиграл «Ладе» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Нападающий Сергей Шмелев не отметился результативными действиями, нанеся три броска по воротам за 13:35 игрового времени.

В этом сезоне форвард набрал 5 (1+4) очков в 12 играх.

– Как разбудить Шмелева? У него всего одна шайба в сезоне.

– Будем думать. Это хороший вопрос.

У нас есть план. Это не тот уровень, который мы от него ждем, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Опякин
Вы его курите по ходу вместе с ним
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий