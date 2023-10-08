Билялетдинов о 2:1 с «Адмиралом»: «Доволен ребятами, они выполнили то, что должны были сделать. Мы готовились к матчу, команды знают друг друга, систему»
Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в матче с «Адмиралом» (2:1).
– Мы готовились к этому матчу, команды знают друг друга, систему. Доволен ребятами, они выполнили то, что должны были сделать. Готовимся к следующей игре.
– Следующая игра тоже во Владивостоке, как планируете к ней готовиться?
– Сначала надо отдохнуть, после чего будет видно.
– Сегодня за «Ак Барс» дебютировал Всеволод Альметкин, как оцените его выступление?
– Он молодец. Мы давно хотели попробовать Всеволода в КХЛ, о нем были хорошие отзывы от тренера «Барса» Александра Степанова. У нас есть неплохие молодые ребята, стараемся их задействовать, пусть и не в полном объеме.
– Артур Ахтямов отразил 46 бросков, что можете о нем сказать?
– Довольны им, растет хороший парень. И в пору выступлений в Альметьевске о нем были хорошие отзывы, он вел команду вперед.
– Планируете ли задействовать Максима Арефьева в одном из матчей выездной серии?
– Пока не могу сказать, – сказал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.
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