Билялетдинов о 2:1 с «Адмиралом»: «Доволен ребятами, они выполнили то, что должны были сделать. Мы готовились к матчу, команды знают друг друга, систему»

Теги Ак Барс Александр Степанов Зинэтула Билялетдинов КХЛ Барс ВХЛ Адмирал Артур Ахтямов Всеволод Альметкин Максим Арефьев Хоккей

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в матче с «Адмиралом» (2:1).

– Мы готовились к этому матчу, команды знают друг друга, систему. Доволен ребятами, они выполнили то, что должны были сделать. Готовимся к следующей игре.

– Следующая игра тоже во Владивостоке, как планируете к ней готовиться?

– Сначала надо отдохнуть, после чего будет видно.

– Сегодня за «Ак Барс» дебютировал Всеволод Альметкин, как оцените его выступление?

– Он молодец. Мы давно хотели попробовать Всеволода в КХЛ, о нем были хорошие отзывы от тренера «Барса» Александра Степанова. У нас есть неплохие молодые ребята, стараемся их задействовать, пусть и не в полном объеме.

Артур Ахтямов отразил 46 бросков, что можете о нем сказать?

– Довольны им, растет хороший парень. И в пору выступлений в Альметьевске о нем были хорошие отзывы, он вел команду вперед.

– Планируете ли задействовать Максима Арефьева в одном из матчей выездной серии?

– Пока не могу сказать, – сказал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

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3 комментария

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Rush Bundes
Ответ Михаил Зюбин
Дед 120 млн. зарплата. 10 млн.в месяц, или 1.5 млн $ за сезон?
Разве не заслужил?
+3
0
+3
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Михаил Зюбин
Дед 120 млн. зарплата. 10 млн.в месяц, или 1.5 млн $ за сезон?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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мик джагер
Ответ Михаил Зюбин
Дед 120 млн. зарплата. 10 млн.в месяц, или 1.5 млн $ за сезон?
мало конечно, согласен....
0
0
0
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