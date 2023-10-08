Заварухин о 3:2 с «Нефтехимиком»: «Тяжелый, вязкий матч. Хорошее начало, потом неоправданное удаление – и соперник наказал»

Теги Нефтехимик Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Хоккей

Николай Заварухин оценил победу «Автомобилиста» над «Нефтехимиком» (3:2 ОТ).

– Хорошее начало с нашей стороны, в первом периоде не реализовали свои моменты, по броскам выиграли период, но было неоправданное удаление, соперник наказал.

Тяжелый, вязкий матч, хорошо, что сравняли. Давно не выигрывали в Нижнекамске, очень рад этой победе.

– Как вам матч спецбригад?

– Посмотрим, что подтянуть, мы пропустили в меньшинстве, забили в большинстве, будем работать над этим компонентом, – сказал главный тренер «Автомобилиста».

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванович
Ответ heivani
Как он мог быть лёгким,если ряд хоккеистов вообще практически выпали из игры.Все-таки с худшей командой лиги разбираться надо без особого напряга.Хочется спросить,за какие выдающиеся заслуги Гуркина определил в первую пару защитников?
Я бы дал Ефиму передохнуть недельку, другую)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
oldgordon
При всем уважении к вратарю Нефтехимика у игроков Автомобилиста проблемы с реализацией голевых моментов, это было видно и по прошлой игре с Сибирью. Не хотелось бы, чтобы эта тенденция сохранялась в дальнейшем, может аукнуться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
heivani
Как он мог быть лёгким,если ряд хоккеистов вообще практически выпали из игры.Все-таки с худшей командой лиги разбираться надо без особого напряга.Хочется спросить,за какие выдающиеся заслуги Гуркина определил в первую пару защитников?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванович
Ответ oldgordon
При всем уважении к вратарю Нефтехимика у игроков Автомобилиста проблемы с реализацией голевых моментов, это было видно и по прошлой игре с Сибирью. Не хотелось бы, чтобы эта тенденция сохранялась в дальнейшем, может аукнуться.
На минималках все…в этом есть смысл…поживем увидим
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий