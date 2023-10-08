Заварухин о 3:2 с «Нефтехимиком»: «Тяжелый, вязкий матч. Хорошее начало, потом неоправданное удаление – и соперник наказал»

Николай Заварухин оценил победу «Автомобилиста» над «Нефтехимиком» (3:2 ОТ).

– Хорошее начало с нашей стороны, в первом периоде не реализовали свои моменты, по броскам выиграли период, но было неоправданное удаление, соперник наказал.

Тяжелый, вязкий матч, хорошо, что сравняли. Давно не выигрывали в Нижнекамске, очень рад этой победе.

– Как вам матч спецбригад?

– Посмотрим, что подтянуть, мы пропустили в меньшинстве, забили в большинстве, будем работать над этим компонентом, – сказал главный тренер « ».