Губернатор Омской области об «Авангарде» в Кубке Гагарина: «Желаю команде триумфа и в этом году, и в следующем. У нас самая посещаемая арена России»

Теги Авангард болельщики Владимир Путин КХЛ Кубок Гагарина G-Drive Арена Политика Виталий Хоценко Хоккей

Губернатор Омской области высказался о грядущих победах «Авангарда».

Вчера, перед матчем Фонбет чемпионата КХЛ «Авангард» – «Трактор» (1:4), Виталий Хоценко поздравил омичей с днем рождения «G-Drive Арены».

«Ровно год назад в наш регион вернулся хоккей, открылась наша прекрасная «G-Drive Арена». Мы ждали этого почти 4 года и дождались!

Омск получил самую современную арену и такую долгожданную. За прошлый год она выиграла несколько наград и стала благодаря вам, прекрасные болельщики, самой посещаемой ареной России!

И я уверен, что хорошим подарком для всех омичей, региона, города и самой «G-Drive Арены» будет триумф «Авангарда» в Кубке Гагарина, поэтому давайте пожелаем нашей команде победить и в этом, и в следующем году!» – сказал глава региона.

Также Хоценко предложил гостям арены поздравить с днем рождения президента России Владимира Путина, которому 7 октября исполнился 71 год. Затем он дал старт матчу, ударив в «Фонбет-барабан».

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1 комментарий

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Денис Асадуллин
Лучше бы футбольным стадионом бы в Омске занялся... К Арене он никакого отношения не имеет, а то поёт, как дышит
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