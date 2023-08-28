Врио губернатора Омской области об «Авангарде»: «Будем делать победы в новом сезоне КХЛ и Кубке Гагарина!»

Теги Авангард болельщики КХЛ Кубок Гагарина Политика Хоккей

Глава Омской области пожелал «Авангарду» победы в Кубке Гагарина.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко вчера посетил презентацию «Авангарда» перед новым сезоном, на которую пришли 24 тысячи болельщиков.

«Ни для кого не секрет, что у нас хоккейный город, хоккейная область. Омичи очень любят хоккей, конечно, они очень ждали почти четыре года возвращения любимой команды.

И мы провели презентацию «Авангарда» на Соборной площади, несмотря на то, что намеренно ограничивали число проводимых здесь мероприятий. Но и болельщики, и игроки команды очень просили организовать презентацию именно здесь.

Все вместе будем делать победы в новом сезоне КХЛ и Кубке Гагарина! Верим, надеемся, болеем за нашу команду!» – сказал Виталий Хоценко.

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