Врио губернатора Омской области об «Авангарде»: «Будем делать победы в новом сезоне КХЛ и Кубке Гагарина!»
Глава Омской области пожелал «Авангарду» победы в Кубке Гагарина.
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко вчера посетил презентацию «Авангарда» перед новым сезоном, на которую пришли 24 тысячи болельщиков.
«Ни для кого не секрет, что у нас хоккейный город, хоккейная область. Омичи очень любят хоккей, конечно, они очень ждали почти четыре года возвращения любимой команды.
И мы провели презентацию «Авангарда» на Соборной площади, несмотря на то, что намеренно ограничивали число проводимых здесь мероприятий. Но и болельщики, и игроки команды очень просили организовать презентацию именно здесь.
Все вместе будем делать победы в новом сезоне КХЛ и Кубке Гагарина! Верим, надеемся, болеем за нашу команду!» – сказал Виталий Хоценко.
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