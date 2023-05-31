Врио губернатора Омской области: «Омичи очень любят хоккей. Через 5 лет в каждом районе должен быть крытый каток. Уверен, что дети будут довольны»

Врио губернатора Омской области поручил построить хоккейные катки во всех районах.

«Омичи очень любят хоккей. Знаю, что омичи очень ждали возвращения большого хоккея в область, когда принималось решение о строительстве новой « ».

Дети хотят заниматься этим видом спорта, и мы должны сделать все, чтобы у них была такая возможность.

Поручил Минспорту Омской области разработать и представить пятилетнюю программу по строительству крытых хоккейных кортов.

Через пять лет в каждом районе региона должен быть крытый хоккейный каток. Уверен, что дети будут довольны», – сказал Виталий Хоценко.