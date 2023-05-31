Врио губернатора Омской области: «Омичи очень любят хоккей. Через 5 лет в каждом районе должен быть крытый каток. Уверен, что дети будут довольны»

Теги Авангард КХЛ G-Drive Арена Политика детский хоккей ТАСС Хоккей

Врио губернатора Омской области поручил построить хоккейные катки во всех районах.

«Омичи очень любят хоккей. Знаю, что омичи очень ждали возвращения большого хоккея в область, когда принималось решение о строительстве новой «G-Drive Арены».

Дети хотят заниматься этим видом спорта, и мы должны сделать все, чтобы у них была такая возможность.

Поручил Минспорту Омской области разработать и представить пятилетнюю программу по строительству крытых хоккейных кортов.

Через пять лет в каждом районе региона должен быть крытый хоккейный каток. Уверен, что дети будут довольны», – сказал Виталий Хоценко.

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8 комментариев

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Ованес Оганян
Вчера был Хоценко в с.Азово Омской области, заложил фундамент будущего крытого катка. Не хочу хвалить, но у дядьки слова с делом не расходятся.
+6
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Алексей Синяков
Ответ Ованес Оганян
Вчера был Хоценко в с.Азово Омской области, заложил фундамент будущего крытого катка. Не хочу хвалить, но у дядьки слова с делом не расходятся.
в Таврическом тоже строят уже
+5
-1
+4
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Алекс Ну
Ответ ROS#
А через пять лет в Омске дети точно будут?
Какие дети, там скоро взрослых не останется. На первом месте по количеству людей уезжающих в крупные мегаполисы, к сожалению.
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Nikola Shell
Через 5 лет))) а там ещё 5
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Andy
Правильно, надо растить хоккеистов для соперников Авангарда)
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мы есть чемпионы
У нас много чего "должно быть".
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