«Авангард» поучаствовал в субботнике вместе с губернатором Омской области: «Никакие министерства не сделают пространство ухоженным за нас»

Теги Авангард КХЛ Политика Хоккей

Хоккеисты «Авангарда» приняли участие в субботнике.

В Омске была организована акция чистоты «Особенности национальной уборки», участие в которой приняли более 500 жителей города, а также глава региона Виталий Хоценко со своей семьей и хоккеисты «Авангарда».

Уборка территории проводилась на Левобережье, на берегу реки Иртыш.

«Весь апрель и май команда правительства активно участвовала в субботниках – мы убирались во всех частях города и районах области.

Практически каждую субботу больше 100 тысяч людей в городе и области выходили на уборку.

Сегодняшняя акция не стала исключением – люди пришли семьями, к нам присоединились хоккеисты из «Авангарда». И это правильно.

Только все вместе мы сделаем окружающее нас пространство красивым и ухоженным.

Никакие министерства, администрации, региональные операторы за нас это не сделают», – сказал временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко.

1 комментарий

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Татьяна Вересова
Правильно делают. Когда человек своими руками уберет мусор, он потом вряд ли станет там снова его разбрасывать
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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