Плющев о «России 25» на Кубке Первого канала: «Если Ротенберг главный тренер, тогда все в порядке. Собирают перспективных ребят, у которых будет шанс себя показать»

Владимир Плющев высказался о Романе Ротенберге во главе «России 25».

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. На турнире выступит «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга. Также участие примут сборные Китая, Беларуси и Казахстана.

«Здесь вопрос такой, что у федерации, наверно, какие-то планы есть. Если Ротенберг главный тренер, тогда все в порядке. Собирают молодых хороших, перспективных ребят, у которых будет шанс себя показать.

Так как у нас основную команду не допускают на международную арену, то может быть направление в плане того, что доверяют молодежи и рассчитывают на перспективу, поэтому выбор вполне логичен», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Ротенберг возглавит сборную «России 25» на Кубке Первого канала. Турнир пройдет в Петербурге – сыграют также Китай, Беларусь и Казахстан