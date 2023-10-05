«Трактор» рассматривает приглашение главного тренера из Северной Америки. Кузнецов может посодействовать в переговорах

Теги Трактор Илья Воробьев Алексей Заварухин НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Анвар Гатиятулин Хоккей

Иностранный тренер может возглавить «Трактор».

Уральский клуб после поражения от «Салавата Юлаева» (0:4) отправил в отставку Анвара Гатиятулина.

Илья Воробьев не рассматривается как претендент на должность главного тренера «Трактора», об этом сообщил «РБ Спорт».

Будущее Алексея Заварухина, назначенного исполняющим обязанности главного тренера, в клубе будет зависеть от результатов, которые команда покажет в ближайших матчах.

В случае успешного выступления «Трактора» Заварухин может стать главным тренером команды.

Также в «Тракторе» есть идея пригласить главного тренера из Северной Америки. В переговорах мог бы помочь воспитанник челябинского хоккея, нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов.

4 комментария

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Егор Арефьев
Бэбкок?
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danchelo7
Пусть Кузя приезжает сам и берёт с собой Барри Троца. Кубок будет в течение пары сезонов.
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Mixa174
я за!
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Сергей Галынский
Тротц?
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