«Трактор» рассматривает приглашение главного тренера из Северной Америки. Кузнецов может посодействовать в переговорах
Иностранный тренер может возглавить «Трактор».
Уральский клуб после поражения от «Салавата Юлаева» (0:4) отправил в отставку Анвара Гатиятулина.
Илья Воробьев не рассматривается как претендент на должность главного тренера «Трактора», об этом сообщил «РБ Спорт».
Будущее Алексея Заварухина, назначенного исполняющим обязанности главного тренера, в клубе будет зависеть от результатов, которые команда покажет в ближайших матчах.
В случае успешного выступления «Трактора» Заварухин может стать главным тренером команды.
Также в «Тракторе» есть идея пригласить главного тренера из Северной Америки. В переговорах мог бы помочь воспитанник челябинского хоккея, нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов.
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