«Трактор» победил в первом матче после отставки Гатиятулина и впервые забил 4 гола за игру в сезоне
«Трактор» впервые в сезоне забил четыре гола за матч.
Уральская команда победила «Авангард» (4:1) в игре регулярного чемпионата КХЛ.
«Трактор» одержал победу в первом матче после отставки Анвара Гатиятулина с поста главного тренера.
В матче с «Авангардом» командой руководил Алексей Заварухин.
«Трактор» набрал 18 очков в 16 матчах и находится на пятом месте в таблице Восточной конференции.
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