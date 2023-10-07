«Трактор» победил в первом матче после отставки Гатиятулина и впервые забил 4 гола за игру в сезоне

Теги Авангард Трактор Алексей Заварухин КХЛ Анвар Гатиятулин Хоккей

«Трактор» впервые в сезоне забил четыре гола за матч.

Уральская команда победила «Авангард» (4:1) в игре регулярного чемпионата КХЛ.

«Трактор» одержал победу в первом матче после отставки Анвара Гатиятулина с поста главного тренера.

В матче с «Авангардом» командой руководил Алексей Заварухин.

«Трактор» набрал 18 очков в 16 матчах и находится на пятом месте в таблице Восточной конференции.

4 комментария

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Crosby174
Над большинством надо работать, конечно. И на тройку Ткачева больше не посягать, крутят-вертят на ура.
+2
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1960лоцман
Первая игра Трактора которая понравилась в нападении и вообще игра в целом( кроме большинства), все предыдущие смотреть было тошно, сплошное уныние. Будем надеяться что и дальше будет лучше.
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Владимир
Трактор с победой!!! Игры к сожалению не видел! В дороге нахожусь... Но результат радует!!!
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Анатолий Чавыкин
команда ответила на вопрос,кто в ней был тормозом и давно.
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