«Трактор» победил в первом матче после отставки Гатиятулина и впервые забил 4 гола за игру в сезоне

«Трактор» впервые в сезоне забил четыре гола за матч.

Уральская команда победила «Авангард» (4:1) в игре регулярного чемпионата .

«Трактор» одержал победу в первом матче после отставки с поста главного тренера.

В матче с « » командой руководил .

« » набрал 18 очков в 16 матчах и находится на пятом месте в таблице Восточной конференции.