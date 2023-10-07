Атанасов после хет-трика «Динамо»: «Даже не думаю надевать корону. Игрок ловит звезду и затухает – примеров много. Я так не хочу»

Василий Атанасов оценил свою статистику в сезоне КХЛ.

Нападающий «Торпедо» сделал хет-трик и набрал четыре очка в матче регулярного чемпионата против «Динамо» (7:1).

Хоккеист записал на свой счет 17 (10+7) баллов в 15 играх сезона.

– Вы занимаете лидирующую строчку в команде по набранным очкам, после сегодняшнего хет-трика только укрепили свою позиции. Сезон только начался, но уже многие эксперты отмечают ваш уровень. Как относитесь ко всему этому? Что помогает не словить звезду?

– Я думаю, воспитание.

Даже не думал о том, чтобы надевать корону. Просто стараюсь не отходить от своей игры.

Есть очень много примеров, когда игроки ловили звезду и затем потухали. Я так не хочу, – сказал нападающий «Торпедо» .

21-летний Атанасов сделал хет-трик в матче с «Динамо». Форвард «Торпедо» набрал 17 очков в 15 играх