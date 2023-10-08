Гендиректор «Торпедо» о 1-м месте на Западе: «Особо на это внимания не обращаем. Готовимся к каждой игре, цыплят по осени считают»

Генеральный директор «Торпедо» подвел итоги матча с «Динамо» (7:1).

«Чуть больше повезло забить больше, была хорошая игра, настрой, движение, голы.

Хет-трик Атанасова? Это благодаря исключительно работе, каждодневным тренировкам, таков и результат.

Не впадут ли игроки «Торпедо» в эйфорию после такой победы? У нас очень грамотный тренерский штаб, который не допустит никакого влияния медных труб. Плюс это всего лишь игра регулярного чемпионата, сам чемпионат не в самом разгаре, все еще впереди.

Что касается первого места на Западе, то мы особо на это внимания не обращаем. Готовимся к каждой игре, цыплят по осени считают. Громадного значения такие результаты не имеют», – сказал генеральный директор «Торпедо» .

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